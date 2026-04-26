Đội điền kinh và đua thuyền truyền thống Việt Nam kết thúc tranh tài Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026

Các tuyển thủ đua thuyền truyền thống và điền kinh chính thức khép lại chương trình tranh tài ở Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026.

Đội đua thuyền truyền thống nữ Việt Nam tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Ảnh: NGUYỄN HẢI

Ngày thi đấu 26-4 là ngày cuối của các nội dung môn điền kinh bãi biển. Trong ngày tranh tài, đội tuyển điền kinh Việt Nam kỳ vọng có thêm huy chương ở nội dung nhảy cao nữ nhưng không thành công.

Chúng ta đã có tuyển thủ Bùi Thị Kim Anh và Dương Thị Thảo tranh tài nội dung này. Dù đã tập trung thi đấu, tuy nhiên, Bùi Thị Kim Anh chỉ đạt mức xà 1m60 nên đứng hạng 9 tại giải lần này. Năm ngoái, Bùi Thị Kim Anh từng gây bất ngờ khi giành HCV nhảy cao nữ SEA Games 33-2025 với kết quả 1m86. Dù vậy ở Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026, cô không đạt được thành tích tốt nhất.

Trước khi tham dự Đại hội, Bùi Thị Kim Anh đã được tập huấn tại Trung Quốc để chuẩn bị chuyên môn dù thế nữ tuyển thủ này không đạt được kết quả như kỳ vọng. Đầu năm nay, Bùi Thị Kim Anh từng thi đấu giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á 2026 nhưng không có huy chương và chỉ giữ kết quả 1m75.

Cùng thi đấu tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 với Kim Anh có Dương Thị Thảo. Cô đã đạt kết quả 1m78 và xếp vị trí thứ 4. Tại Đại hội, vô địch và giành HCV là tuyển thủ Sayfullaeva Barnokhon (Uzbekistan) với kết quả 1m85. Các tấm HCB và HCĐ lần lượt thuộc về VĐV Hu Linpeng (Trung Quốc) và Shao Yuqi (Trung Quốc) với mức sà ngang nhau là 1m83.

Bùi Thị Kim Anh thi đấu nhảy cao nữ trong ngày 26-4 nhưng không có thành tích tốt nhất. Ảnh: OCA

Môn điền kinh của Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 chính thức kết thúc tại ngày thi đấu. Đội điền kinh Việt Nam đã giành được 2 tấm HCV trong nội dung nhảy xa nam, nữ ở Trung Quốc năm nay.

Cũng trong ngày tranh tài, môn đua thuyền truyền thống kết thúc các nội dung cuối cùng. Đội đua thuyền truyền thống nữ Việt Nam giành thêm 1 HCĐ tại nội dung thuyền lớn 12 người cự ly 400m. Các tay chèo Việt Nam đạt kết quả 1’53”098 để giữ hạng 3. Vô địch là đội Trung Quốc với kết quả 1’48”899 còn hạng nhì là đội Thái Lan (1’51”704). Đội đua thuyền truyền thống nữ Việt Nam đã giành được tổng cộng 1 HCB, 2 HCĐ trong kỳ Đại hội lần này.

Theo kế hoạch, các tuyển thủ điền kinh và đua thuyền truyền thống sẽ về nước vào ngày 27-4.

