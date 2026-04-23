Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam thắng Thái Lan trận ra quân

Các cầu thủ bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đã tạo khởi đầu thuận lợi với chiến thắng đầu tay trước đội nữ Thái Lan tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026

Đội bóng ném bãi biển nữ Việt Nam tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Ảnh: VHF

Chiều ngày 23-4 theo giờ địa phương tại Trung Quốc, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đã thi đấu trước Thái Lan trong khuôn khổ vòng bảng.

Đây là trận đấu khởi đầu tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026, do vậy, các cầu thủ bóng ném bãi biển nữ Việt Nam khá thận trọng. Chúng ta là những người ghi điểm đầu tiên bằng pha tấn công chính xác của cầu thủ Lư Ngọc Trinh. Tiếp đó, 2 đội Việt Nam và Thái Lan thay nhau bám đuổi tỷ số tạo nên màn giằng co chuyên môn hấp dẫn. Kết thúc ván thứ nhất, đội nữ Việt Nam thắng 20/16. Trong ván thứ 2, tình thế vẫn không thay đổi. Cả 2 bên vẫn tập trung không để xảy ra sai sót.

Bằng sự chính xác trong các tình huống ném bóng tấn công, cầu thủ nữ Việt Nam đã thắng 22/18 tại ván thứ 2. Trong ván này, cầu thủ Nguyễn Thị Ánh Tuyết là người ghi điểm cuối cùng cho đội nữ Việt Nam.

Chung cuộc, đội bóng ném bãi biển nữ Việt Nam thắng đối thủ 2-0. Thắng lợi đầu tay tạo đà tâm lý yên tâm cho các cầu thủ bóng ném nữ Việt Nam đến lúc này.

Kết quả thi đấu của đội Việt Nam trong trận thắng Thái Lan 2-0. Ảnh: ABG6

Môn bóng ném bãi biển nữ có 2 bảng đấu ở vòng loại. Đội nữ Việt Nam nằm ở Bảng A cùng Philippines, Hongkong (Trung Quốc) và Thái Lan. Bảng B có Trung Quốc (chủ nhà), Ấn Độ, Turkmenistan, Sri Lanka, Mông Cổ.

Đội Việt Nam sau trận đấu. Ảnh: VŨ VŨ

Trong ngày đầu, một số trận sớm đã có kết quả Hongkong (Trung Quốc) thắng Philippines 2-0, Trung Quốc thắng Mông Cổ 2-0. Vào ngày 24-4, đội bóng ném bãi biển nữ Việt Nam sẽ gặp đội Hongkong (Trung Quốc).

MINH CHIẾN