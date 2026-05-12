Đại hội thể thao trong và võ thuật châu Á 2026 sẽ có 18 môn thi đấu chính thức

Ban tổ chức chủ nhà đã công bố 18 môn thi đấu chính thức của AIMAG 2026.

Hội đồng Olympic châu Á (OCA) và Ban tổ chức Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2026 (AIMAG 2026) vừa công bố danh sách 18 môn sẽ tranh tài. Lần tổ chức này, Đại hội sẽ đưa vào thi đấu 122 nội dung (trong đó có 68 nội dung dành cho nam, 52 nội dung dành cho nữ, 2 nội dung hỗn hợp)

Danh sách các môn gồm: bóng rổ 3x3 (2 nội dung), billiards & snooker (7), boxing (10), cờ (4), futsal (2), bóng ném (2), jujitsu (10), judo (8), kabaddi (2), karate (13), võ thuật tổng hợp – MMA (10), muay (8), padel (2), squash (2), taekwondo (15), teqball (3), cử tạ (8), vật (14).

Trong số này, các môn MMA, padel và teqball lần đầu được tổ chức trong chương trình Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á.

Đại hội sẽ tổ chức tại thành phố Riyadh (Saudi Arabia). Sau khi OCA cùng Ban tổ chức chủ nhà lên danh sách và công bố chính thức số nội dung, môn được tổ chức, Ủy ban Olympic các quốc gia đã nhận được thông báo chính thức. Với kỳ AIMAG 2026, thể thao Việt Nam cũng xây dựng kế hoạch chuẩn bị lực lượng tham dự với các môn và nội dung có thế mạnh của mình.

Hiện tại, Ban tổ chức chủ nhà Saudi Arabia đã thông báo Hội nghị Trưởng đoàn Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 23 tới 24-6. Đây là phiên họp quan trọng để đại diện các quốc gia nắm bắt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, chuẩn bị chương trình thi đấu và có những ý kiến thảo luận cùng Ban tổ chức.

Đại hội đã tổ chức lần gần nhất vào năm 2017 tại Turkmenistan. Khi đó, Ban tổ chức đưa vào thi đấu 21 môn chính thức. Đoàn thể thao Việt Nam đã tham dự kỳ tranh tài trên và giành 13 HCV, 8 HCB, 9 HCĐ.

Vừa qua, thể thao Việt Nam đã tham dự Đại hội thể thao quốc tế đầu tiên của năm 2026 là Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 ở Trung Quốc.

MINH CHIẾN