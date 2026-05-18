Đầu tư môn trọng điểm theo nội dung thế mạnh để ‘săn’ huy chương vàng ASIAD

Từng đội tuyển thể thao quốc gia của 9 môn trọng điểm đã bắt đầu có kế hoạch cụ thể để được đầu tư trọng tâm, trọng điểm đúng người, đúng nội dung tìm cơ hội giành huy chương ASIAD.

Đua thuyền là một trong những môn trọng điểm hướng tới giành HCV ASIAD của thể thao Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình “Phát triển môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD, Olympic giai đoạn 2026-2045” đã được phê duyệt. Tuần qua, lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam chính thức làm việc cùng các bộ môn thể thao thành tích cao, trong đó gồm 9 môn trọng điểm của Chương trình. Ưu tiên hàng đầu là xây dựng từng kế hoạch triển khai nhiệm vụ cụ thể để đầu tư bằng nguồn lực và con người đối với nhóm môn trọng tâm, trọng điểm.

Bài toán đặt ra vẫn đang là chúng ta phải đầu tư đúng nội dung thế mạnh và dự báo khả năng có VĐV giành HCV ASIAD trong 9 môn trọng điểm gồm bắn súng, bắn cung, cử tạ, xe đạp, đua thuyền, điền kinh, bơi, karate, cầu mây.

Thống kê tại 3 kỳ ASIAD gần nhất (trước ASIAD 20), Thể thao Việt Nam đều giành HCV. Tại ASIAD 17 năm 2014, môn wushu giành HCV duy nhất cho Đoàn thể thao Việt Nam. Tại ASIAD 18 năm 2018, Thể thao Việt Nam có 2 HCV ở môn điền kinh (nội dung nhảy xa nữ, 400m rào nữ), 2 HCV pencak silat và 1 HCV đua thuyền rowing (thuyền 4 nữ hạng nhẹ). Tại ASIAD 19 (tổ chức năm 2023), Thể thao Việt Nam giành HCV bắn súng (10m súng ngắn hơi nam), cầu mây (đồng đội 4 người nữ), karate (kata đồng đội nữ).

Tuy nhiên, thể thao Việt Nam phải đánh giá được tổng thể để chuẩn bị trong sự sự vận động thay đổi thường xuyên từ thể thao châu Á và thế giới. Nhiều nội dung đã và đang có sự thay đổi chuyên môn. Đơn cử, cử tạ tiếp tục là môn trọng điểm được Thể thao Việt Nam đặc biệt quan tâm. Trước đây, chúng ta dồn sự đầu tư nhiều năm xây dựng lực lượng mạnh ở hạng cân 56kg nam và sau đó là 61kg nam. Tuy nhiên từ năm 2026, môn cử tạ tại ASIAD và Olympic đã đổi mới và bắt đầu tổ chức thi đấu hạng cân nhỏ nhất dành cho nam là 60kg.

Với đội tuyển bơi, Thể thao Việt Nam đã đầu tư để Nguyễn Thị Ánh Viên giành nhiều thành tích cự ly 400m hỗn hợp cá nhân. Cô từng có HCĐ tại ASIAD 17 năm 2014 nội dung trên. Nối tiếp sự đầu tư, bơi Việt Nam tập trung vào cự ly 800m tự do và 1.500m tự do nam khi tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng phát triển hiệu quả.

Huy Hoàng đã thể hiện được kết quả bằng 1 HCB 1.500m tự do, 1 HCĐ 800m tự do tại ASIAD 18 năm 2018 và 2 HCĐ tại ASIAD 19 năm 2023 (800m tự do, 400m tự do). Hiện tại, bơi Việt Nam đã phải xây dựng kế hoạch đầu tư nội dung phù hợp với VĐV mới có triển vọng do tuyển thủ Huy Hoàng dần chững lại ở chuyên môn khi đã lớn tuổi.

Xe đạp là 1 trong 9 môn trọng điểm. Thành tích huy chương quốc tế được xe đạp Việt Nam giữ bền vững nhiều năm qua đều thuộc về tuyển thủ Nguyễn Thị Thật trong thi đấu đường trường nữ. Cô đã giành HCB tại ASIAD 17 năm 2014. Bây giờ, Nguyễn Thị Thật rất sẽ khó nằm trong lực lượng VĐV trọng điểm dài hơi giai đoạn 2026-2030 hay 2031—2035 do cô đã bước qua tuổi 30.

Phân kỳ đầu tư cho phát triển nâng cao thành tích Thể thao Việt Nam được Chương trình “Phát triển môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD, Olympic giai đoạn 2026-2045” ghi cụ thể theo giai đoạn 3 giai đoạn gồm 2026-2030, 2031-2035 và 2036-2045.

Bơi Việt Nam bắt đầu xây dựng một số nội dung trọng điểm chuẩn bị cho nhiệm vụ ASIAD giai đoạn 2026-2045. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong đó, năm 2026 là thời điểm bắt đầu thực hiện kế hoạch đầu tư và chuẩn bị lực lượng theo Chương trình đề ra. Một trong những nội dung ghi cụ thể: “Từ năm 2026, tổ chức rà soát, lựa chọn những VĐV có tiềm năng, thành tích nổi bật các môn thể thao trọng điểm, bảo đảm tiêu chí về thể lực, tố chất chuyên môn, tâm lý thi đấu, khả năng tiến bộ vượt bậc trong 3 - 5 năm tới;

thực hiện cơ chế sàng lọc liên tục, kiên quyết loại bỏ các trường hợp không đáp ứng yêu cầu; ưu tiên đào tạo chuyên sâu cho các nhóm nội dung, hạng cân, cự ly có khả năng giành huy chương”. Kế hoạch ASIAD 20 đã và đang được Thể thao Việt Nam chuẩn bị. Dự kiến, số nội dung VĐV tham dự sẽ tập trung vào nhóm 9 môn trọng điểm để tranh huy chương.

Điền kinh là môn đã có HCV ASIAD 18 năm 2018 ở nội dung nhảy xa nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

ASIAD 21 sẽ diễn ra năm 2030 tại Qatar. ASIAD 22 sẽ tổ chức năm 2034 tại Saudi Arabia. Không riêng chuyên môn, Thể thao Việt Nam cũng nắm bắt chiến thuật để có lực lượng ở nội dung phù hợp khi tham dự ở Qatar hay Saudi Arabia nhằm phù hợp khí hậu, thời tiết nơi đây.

MINH CHIẾN