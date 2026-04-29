Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam vào chung kết Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026

Các tuyển thủ của bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đã thi đấu xuất sắc để góp mặt trận chung kết tranh HCV tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026.

Đội bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đã vào chung kết tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Ảnh: VŨ VŨ

Cầu thủ bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đã chiến thắng tại bán kết để giành quyền vào chung kết tại Đại hội lần này.

Theo đó, trận chung kết môn bóng ném bãi biển nữ sẽ là cuộc so tài giữa Việt Nam với chủ nhà Trung Quốc vào ngày 30-4. Đây là ngày bế mạc của Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026.

Trước đó tại bán kết thi đấu chiều tối ngày 28-4, đội bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đã thắng Turkmenistan 2-0. Tại trận này, 3 cầu thủ chủ lực của bóng ném bãi biển nữ Việt Nam là Phạm Mỹ Hằng (16 điểm), Hà Thị Hạnh (14 điểm), Đàm Thị Thanh Huyền (20 điểm) là người ghi điểm nhiều nhất trong trận đấu. Chúng ta đã vượt qua đối thủ với điểm số từng ván lần lượt là 22/18 và 30/17.

Hiện tại, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đang là đương kim vô địch châu Á. Trong lần gần nhất Đại hội thể thao bãi biển châu Á tổ chức trước kỳ Đại hội lần này là năm 2016 ở Đà Nẵng. Khi đó, đội bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đã giành HCV khi thắng Trung Quốc 2-1 tại trận chung kết.

Ban huấn luyện đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam cho biết toàn đội đang tập trung với tinh thần cao sẵn sàng cho trận chung kết vào ngày 30-4. Tại Trung Quốc năm nay, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam góp mặt các cầu thủ gồm Nguyễn Thị Nhung, Lư Ngọc Trinh, Nguyễn Thị Phùng Linh, Phạm Thị Mỹ Hằng, Hà Thị Hạnh, Đàm Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Thùy Dung, Trần Hải Yến, Nguyễn Thị Trà My.

Hiện tại, Đoàn thể thao Việt Nam đang có 2 HCV, 5 HCB, 5 HCĐ và tạm đứng hạng 5 tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Các đội tuyển giành được huy chương tới lúc này gồm điền kinh, vật, đua thuyền truyền thống và bơi mặt nước mở.

MINH CHIẾN