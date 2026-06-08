Ra mắt Kênh truyền hình chuyên biệt về thể thao

Kênh thể thao của Đài truyền hình Việt Nam đã chính thức được phát sóng để mang đến những thông tin, chương trình thể thao cho người hâm mộ cả nước.

Kênh thể thao của Đài truyền hình Việt Nam chính thức được ra mắt. Ảnh: LÊ NGỌC

Lễ ra mắt Kênh thể thao của Đài truyền hình Việt Nam đã tổ chức sáng ngày 8-6 tại Hà Nội. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết.

Tại Lễ ra mắt, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm đã cho biết “Với thông điệp “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, Kênh thể thao VTV6 sẽ là kênh truyền hình dành cho mọi người dân và mọi môn thể thao. Bên cạnh các giải đấu đỉnh cao và những sự kiện thế thao lớn trong nước, quốc tế, kênh sẽ dành thời lượng đáng kể cho thể thao học đường, thể thao cộng đồng, các giải phong trào và những môn thể thao gắn bó với đời sống văn hóa của người Việt…”.

Trong Lễ ra mắt Kênh thể thao VTV6, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã đề nghị nhà đài tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Một trong những nhiệm vụ được đặt ra là: “cân bằng và thúc đẩy cả thể thao quần chúng lẫn thể thao đỉnh cao. Kênh không sa đà, chạy theo các giải đấu đơn thuần, mà phải dành thời lượng thỏa đáng cho thể thao quần chúng, thể thao học đường, thể thao cho mọi người; đồng thời là bệ phóng truyền thông tôn vinh các VĐV đang ngày đêm khổ luyện, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Bởi vinh quang trên đấu trường quốc tế không bắt đầu từ nhà đài, mà bắt đầu từ những giọt mồ hôi lặng thầm nơi sân tập. Qua đó, khơi dậy tình yêu vận động trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ…”.

Các đại biểu tham gia tại Lễ ra mắt Kênh thể thao VTV6. Ảnh: LÊ NGỌC

Kênh thể thao VTV6 sẽ hoạt động theo mô hình kết hợp giữa truyền hình truyền thống và hệ sinh thái số, cùng các nền tảng mạng xã hội. Kênh dự kiến phát sóng liên tục 24 giờ mỗi ngày với tiêu chuẩn HDTV, sẵn sàng nâng cấp lên công nghệ 4K trong tương lai.

Theo cấu trúc nội dung, khoảng 50% thời lượng phát sóng được dành cho các chương trình tường thuật và trực tiếp sự kiện thể thao. Khoảng 35% là các chuyên mục, talkshow, tạp chí chuyên đề, chương trình trải nghiệm, kiến thức thể thao và nội dung truyền cảm hứng sống khỏe. Phần còn lại là các bản tin thể thao cập nhật liên tục và nội dung quảng bá.

MINH CHIẾN