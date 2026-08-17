Hai chị em tuyển thủ bóng rổ Trương Thảo My và Trương Thảo Vy sẽ không dự ASIAD 20

Đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam nhiều khả năng sẽ không có sự góp mặt của 2 tuyển thủ Trương Thảo My và Trương Thảo Vy ở đấu trường ASIAD 20 sắp tới.

Chị em Thảo My, Thảo Vy dự kiến vắng mặt ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, Thể thao Việt Nam dự kiến góp mặt môn bóng rổ 3x3 tại ASIAD 20 ở Nhật Bản vào tháng 9.

Tuy nhiên, 2 gương mặt hàng đầu là Trương Thảo My và Trương Thảo Vy sẽ không tham gia đội hình thi đấu ASIAD 20 lần này. Đội tuyển bóng rổ Việt Nam có sự chuẩn bị cho Thảo My và Thảo Vy ở nhiệm vụ Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2026 vào cuối năm. Do vậy, 2 cầu thủ này sẽ không tới Nhật Bản vào tháng 9.

Thảo My và Thảo Vy (thường được gọi là Trương Twins) sinh ra và lớn lên tại Houston, Texas (Mỹ), có bố là người Việt còn mẹ mang hai dòng máu Việt - Mỹ. Đây là 2 cầu thủ đã thi đấu bóng rổ chuyên nghiệp.

Họ là những tuyển thủ quốc gia của bóng rổ Việt Nam ở nhiều đấu trường quốc tế. Tại SEA Games 31 tổ chức năm 2022 ở Việt Nam, Thảo My và Thảo Vy cùng đồng đội đã giành HCB nội dung 3x3 nữ.

Tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia, đội bóng rổ nữ Việt Nam đã giành HCV nội dung 3x3. Trong đó, Thảo My và Thảo Vy là các gương mặt đã thi đấu chính thức.

Môn bóng rổ ASIAD 20 được tổ chức từ ngày 10-9 tới 26-9. Trong đó, nội dung 3x3 được diễn ra từ ngày 21 tới 25-9. Nội dung 5x5 diễn ra từ ngày 10-9 tới 26-9. ASIAD 20 tổ chức 4 nội dung môn bóng rổ là 3x3 nam, nữ và 5x5 nam, nữ.

MINH CHIẾN