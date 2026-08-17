SEA Games 33

Hai chị em tuyển thủ bóng rổ Trương Thảo My và Trương Thảo Vy sẽ không dự ASIAD 20

SGGPO

Đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam nhiều khả năng sẽ không có sự góp mặt của 2 tuyển thủ Trương Thảo My và Trương Thảo Vy ở đấu trường ASIAD 20 sắp tới.

Chị em Thảo My, Thảo Vy dự kiến vắng mặt ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Chị em Thảo My, Thảo Vy dự kiến vắng mặt ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, Thể thao Việt Nam dự kiến góp mặt môn bóng rổ 3x3 tại ASIAD 20 ở Nhật Bản vào tháng 9.

Tuy nhiên, 2 gương mặt hàng đầu là Trương Thảo My và Trương Thảo Vy sẽ không tham gia đội hình thi đấu ASIAD 20 lần này. Đội tuyển bóng rổ Việt Nam có sự chuẩn bị cho Thảo My và Thảo Vy ở nhiệm vụ Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2026 vào cuối năm. Do vậy, 2 cầu thủ này sẽ không tới Nhật Bản vào tháng 9.

Thảo My và Thảo Vy (thường được gọi là Trương Twins) sinh ra và lớn lên tại Houston, Texas (Mỹ), có bố là người Việt còn mẹ mang hai dòng máu Việt - Mỹ. Đây là 2 cầu thủ đã thi đấu bóng rổ chuyên nghiệp.

Họ là những tuyển thủ quốc gia của bóng rổ Việt Nam ở nhiều đấu trường quốc tế. Tại SEA Games 31 tổ chức năm 2022 ở Việt Nam, Thảo My và Thảo Vy cùng đồng đội đã giành HCB nội dung 3x3 nữ.

Tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia, đội bóng rổ nữ Việt Nam đã giành HCV nội dung 3x3. Trong đó, Thảo My và Thảo Vy là các gương mặt đã thi đấu chính thức.

Môn bóng rổ ASIAD 20 được tổ chức từ ngày 10-9 tới 26-9. Trong đó, nội dung 3x3 được diễn ra từ ngày 21 tới 25-9. Nội dung 5x5 diễn ra từ ngày 10-9 tới 26-9. ASIAD 20 tổ chức 4 nội dung môn bóng rổ là 3x3 nam, nữ và 5x5 nam, nữ.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

bóng rổ Trương Thảo My Trương Thảo Vy bóng rổ Việt Nam bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam ASIAD 20

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn