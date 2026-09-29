Golf thủ Lê Chúc An bất ngờ vắng mặt tại ASIAD 20

Lê Chúc An có tên trong đăng ký dự ASIAD 20 nhưng không kịp sang Nhật Bản tranh tài cùng các đồng đội.

Đội tuyển golf Việt Nam đã chuẩn bị chuyên môn những ngày qua trước khi vào thi đấu ASIAD 20 từ ngày 30-9. Ảnh: VGA

Đội tuyển golf Việt Nam đã đăng ký danh sách ban đầu dự ASIAD 20 gồm 6 gương mặt Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Tuấn Anh, Lê Chúc An, Lê Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Khánh Linh.

Tuy vậy, golf thủ nữ số 1 của Việt Nam Lê Chúc An đã vắng mặt bất đắc dĩ tại ASIAD 20. Đội tuyển golf Việt Nam sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 30-9 với 5 golfer.

Tại ASIAD 19, Lê Chúc An từng là thành viên chính thức tranh tài cho Đoàn thể thao Việt Nam nhưng chưa đạt huy chương.

Trong các buổi tập làm quen với sân thi đấu để sẵn sàng tranh tài ASIAD 20, 5 golfer của Việt Nam đang giữ tinh thần tốt nhất. Ban huấn luyện kỳ vọng nhóm tuyển thủ nam với Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Tuấn Anh có thể tạo bất ngờ tại ASIAD 20.

Ban tổ chức đã xác định Tee time (giờ thi đấu) của từng golf thủ Việt Nam. Với nam thi đấu tại Tee 10. Golfer Lê Khánh Hưng sẽ đánh lượt đầu tiên cùng nhóm với Randy Arbenata Mohamad Bintang (Indonesia) và Badal Hossain (Bangladesh). Sau đó, Nguyễn Anh Minh sẽ đấu với nhóm Naraajie Emerald Ramadhanputra (Indonesia) và Jamal Hossain (Bangladesh).

Golfer Nguyễn Tuấn Anh sẽ thi đấu cùng nhóm với Jonathan Wijono (Indonesia) và Mohammad Siddikur Rahman (Bangladesh).

Mục tiêu của Đội tuyển golf Việt Nam là phấn đấu có thành tích tốt nhất tại ASIAD 20. Môn golf cho phép các VĐV chuyên nghiệp thi đấu cùng nghiệp dư. Vì vậy, nội dung nam và nữ đều có sự cạnh tranh quyết liệt để giành huy chương.

Golf tại ASIAD 20 diễn ra nội dung cá nhân nam, đồng đội nam và cá nhân nữ, đồng đội nữ.

MINH CHIẾN