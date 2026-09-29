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An Se-young trên đường khẳng định vị thế tay vợt cầu lông xuất sắc nhất mọi thời đại

SGGPO

Ở tuổi 24 và vẫn đang ở đỉnh cao phong độ, tay vợt cầu lông An Se-young đã đạt được những thành tích trong vài năm qua mà nhiều người khác phải mất cả sự nghiệp mới có thể chạm tới.

An Se-young là tay vợt cầu lông đầu tiên giành HCV đơn nữ 2 kỳ ASIAD liên tiếp. Ảnh: THX
An Se-young là tay vợt cầu lông đầu tiên giành HCV đơn nữ 2 kỳ ASIAD liên tiếp. Ảnh: THX

An Se-young đã giành các danh hiệu vô địch thế giới vào năm 2023 và 2026, cũng như HCV Olympic năm 2024. Năm 2025, An lập kỷ lục với 11 danh hiệu quốc tế và trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử cầu lông kiếm được hơn 1 triệu USD tiền thưởng trong một mùa giải. Cô đã giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng đơn nữ trong hơn 100 tuần.

Ngày 29-9, ngôi sao nữ người Hàn Quốc một lần nữa ghi tên mình vào sách kỷ lục tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) Aichi-Nagoya. Bằng chiến thắng 2-0 (21-17, 21-9) trước Akane Yamaguchi của Nhật Bản trong trận chung kết đơn nữ cầu lông, An trở thành tay vợt đầu tiên giành HCV đơn nữ 2 kỳ đại hội liên tiếp trong lịch sử giải đấu này (nội dung đơn nữ bắt đầu được đưa vào thi đấu từ năm 1962).

Sau khi giành chiến thắng, An quỳ xuống sân, ngả người ra sau và hướng mắt lên trời để ăn mừng: “Cảm giác như đang mơ vậy. Tôi vô cùng hạnh phúc và dâng trào cảm xúc khi nghĩ lại tất cả những nỗ lực mà mình đã bỏ ra”.

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An Se-young là tay vợt cầu lông đầu tiên giành HCV đơn nữ 2 kỳ ASIAD liên tiếp. Ảnh: THX

Với chiến thắng mới nhất này, An càng củng cố vị thế là tay vợt cầu lông xuất sắc nhất thế hệ của mình, thậm chí có thể là xuất sắc nhất mọi thời đại. An đã bước lên bục vinh quang tại ASIAD 20 một cách đầy thuyết phục và dễ dàng bất chấp sự cạnh tranh gay gắt tại châu Á - 4 tay vợt lọt vào bán kết đơn nữ tại ASIAD này đứng đầu trên bảng xếp hạng thế giới, xếp sau An lần lượt là Wang Zhiyi (Trung Quốc), Yamaguchi và Chen Yufei (Trung Quốc).

Trước đó, tại giải vô địch thế giới tháng 8 vừa qua, An, Yamaguchi và Wang cũng chiếm 3 vị trí dẫn đầu, trong đó An đánh bại Wang ở bán kết, và thắng Yamaguchi trong trận chung kết. Điểm chung tại 2 giải đấu lớn gần nhất, An đã không để thua bất kỳ ván đấu nào trên hành trình giành chức vô địch.

Trận đấu dài nhất của tay vợt người Hàn Quốc tại giải này chính là trận chung kết, khi cô mất 49 phút để khuất phục Yamaguchi. An chia sẻ: “Yamaguchi là một tay vợt phòng thủ xuất sắc và di chuyển cực nhanh. Tôi đã phải suy tính rất kỹ về chiến thuật đối đầu với cô ấy. Tuy nhiên, tôi thường dễ mắc lỗi khi suy nghĩ quá nhiều trên sân, vì vậy tôi muốn đưa ra các quyết định nhanh chóng. Tôi bước vào trận đấu với mục tiêu khiến đối thủ cảm thấy vội vã và buộc cô ấy phải di chuyển liên tục. Và cách đó đã mang lại hiệu quả tốt”.

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LINH SƠN

Từ khóa

An Se-young ASIAD 20 cầu lông Hàn Quốc

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