Lin Shidong ra mắt ASIAD bằng màn trình diễn đẳng cấp

Kỳ ASIAD đầu tiên trong sự nghiệp của nam vận động viên bóng bàn Lin Shidong đã khép lại hoàn hảo, khi anh giành tấm HCV thứ 3 trong 4 nội dung để giúp Trung Quốc bay cao trên bảng tổng sắp.

Lin Shidong giành 3 HCV trong 4 nội dung tham dự tại ASIAD 20. Ảnh: THX

Tay vợt 21 tuổi Lin Shidong người Trung Quốc đã tranh tài ở 4 nội dung bóng bàn tại ASIAD 20 và ra về với 3 HCV cùng một HCB - trong đó có các danh hiệu vô địch đơn nam, đôi nam nữ và đôi nam.

“Tôi từng hỏi các đàn anh về những gì có thể xảy ra, nhưng chỉ khi thực sự có mặt tại đây, bạn mới hiểu thấu đáo mọi chuyện”, Lin Shidong chia sẻ. “Cả đời người có lẽ chẳng có mấy cơ hội như thế này, nên tôi thực sự trân trọng nó”.

Trong trận chung kết đơn nam danh giá diễn ra vào tối 28-9, đối đầu với tay vợt số 1 thế giới và cũng là người đồng đội Wang Chuqin, Lin Shidong đã có màn trình diễn thuyết phục bậc nhất tại giải đấu khi giành chiến thắng 4-0 để đoạt danh hiệu vô địch đơn đầu tiên tại ASIAD.

“Tôi không ngờ mình lại thắng 4-0. Tôi đã tấn công tốt và kết nối các đường bóng một cách hiệu quả”, Lin Shidong nói. Trong khi, Wang Chuqin cũng chia sẻ sự nể phục: “Tôi nghĩ cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này”.

Kết thúc kỳ Á vận hội đầu tiên trong sự nghiệp, Lin Shidong đã thi đấu tổng cộng 20 trận ở 4 nội dung, với thách thức lớn nhất là phải liên tục chuyển đổi và thích ứng giữa các nội dung thi đấu khác nhau.

Lin Shidong nói thêm: “Cường độ thi đấu rất cao, áp lực vô cùng lớn và đối thủ nào cũng rất mạnh. Tất cả những gì tôi có thể làm là tập trung vào bản thân và giải quyết từng điểm số một”.

Điều quan trọng hơn đối với Lin Shidong là kinh nghiệm vượt qua áp lực và cường độ thi đấu khốc liệt tại một đại hội thể thao đa môn lần đầu tiên trong đời: “Việc vượt qua những trận đấu khó khăn như vậy có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi hy vọng có thể phát huy thành quả này và tiến thêm một bước nữa sau kỳ Á vận hội”.

Đóng góp của tay vợt 21 tuổi rất quan trọng cho thành tích gần như hoàn hảo của bóng bàn Trung Quốc tại ASIAD 20 - giành 6 HCV trong 7 nội dung của đại hội, chỉ để rơi tấm HCV đồng đội nam vào tay chủ nhà Nhật Bản.

LINH SƠN