Thể thao Việt Nam còn cơ hội đạt thêm huy chương giai đoạn cuối tại ASIAD 20

Ngôi vô địch nội dung đôi nữ môn cầu mây giúp Đoàn thể thao Việt Nam đạt được 2 HCV tính đến thời điểm này tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Thể thao Việt Nam vẫn tự tin hướng vào các cơ hội hoàn thành thi đấu tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Đoàn thể thao Việt Nam đang tập trung thi đấu nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại ASIAD 20. Chỉ tiêu phấn đấu giành từ 4 HCV trở lên tại ASIAD 20 được cho là áp lực với HLV, VĐV các Đội tuyển thể thao quốc gia tham dự tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Dù vậy vào lúc này, Thể thao Việt Nam đã giành được 2 tấm HCV (môn cầu mây – đôi nữ, môn karate – kata đồng đội nữ). Áp lực đã cởi bỏ rất nhiều.

Theo lịch thi đấu, phía trước Đoàn còn nhiều nội dung sẽ nhập cuộc vào những ngày còn lại tại ASIAD 20. Bước về giai đoạn cuối của Đại hội, nhiều HLV, VĐV của Việt Nam vẫn giữ sự tập trung ổn định quyết tâm phải đạt kết quả huy chương mang vinh quang về cho Tổ quốc.

So sánh kết quả tạm thời giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, Thể thao Thái Lan đang dẫn đầu với 9 tấm HCV trong khi Malaysia đã có 6 HCV. Việt Nam cùng Indonesia, Singapore, Philippines đều đạt 2 HCV. Thể thao Myanmar đã có 1 HCV trong khi Campuchia có 4 HCV, Brunei có 1 HCĐ, Lào có 1 HCĐ.

ASIAD 20 sẽ bế mạc ngày 4-10. Do đó, nhiều đoàn thể thao (trong đó có Việt Nam) còn cơ hội cải thiện thành tích, đạt huy chương như dự kiến.

Đánh giá từ nhiều chuyên gia thể thao Việt Nam, thời điểm cuối mỗi kỳ Đại hội thể thao quốc tế rất quan trọng do các đoàn tập trung dồn sức giành huy chương hoàn thành nhiệm vụ. Cũng vì lẽ đó, những môn có lịch trình thi đấu cuối sẽ gặp áp lực thành tích nhiều hơn những đồng nghiệp đã tranh tài trước đó.

Phía trước, Thể thao Việt Nam còn những cuộc so tài của Đội tuyển bắn súng, cầu mây, taekwondo, vật, golf, jujitsu, judo, bắn cung, boxing, thể thao điện tử-esports… Cơ hội giành thêm huy chương, có thể chạm tay vào HCV, chưa khép lại.

Cầu mây Việt Nam nuôi hy vọng giành thêm HCV nội dung 4 người nữ sau khi có HCV đôi nữ ngày 29-9. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Trong lúc này, Đội tuyển cầu mây Việt Nam rất chờ đợi cơ hội bảo vệ tấm HCV nội dung 4 người nữ tại những ngày tranh tài tiếp theo ở ASIAD như đã từng tại ASIAD 19.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh đã chia sẻ trước truyền thông ngay tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) rằng sự cạnh tranh tại đấu trường châu lục ngày càng khốc liệt, áp lực giành HCV là rất lớn. Dù vậy, Đoàn chưa hết hy vọng và cố gắng hoàn thành mục tiêu.

Tại ASIAD 20, Thể thao Việt Nam tham dự 281 nội dung của 33 môn, phân môn chính thức. Nhiều Đội tuyển khép lại thi đấu và đã trở về nước.

Tính đến sáng ngày 29-9, Đoàn thể thao Việt Nam giữ hạng 19 với 2 HCV, 1 HCB, 17 HCĐ.

MINH CHIẾN