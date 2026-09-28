Tay golf Tom Kim tự tin giành HCV ASIAD 20 cho Hàn Quốc

Golf thủ người Hàn Quốc Tom Kim sau khi xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ cùng Đội Quốc tế tại Presidents Cup 2026 vào ngày 27-9 đã vội vã đáp chuyến bay từ Mỹ đến Nhật Bản tham dự ASIAD 20. Môn golf tại ASIAD 20 sẽ diễn ra từ ngày 30-9 đến 3-10.

Môn golf tại ASIAD 20 sẽ diễn ra từ ngày 30-9 đến 3-10. Ảnh: THX

Ngôi sao 24 tuổi Tom Kim đang có phong độ rất cao. Anh giành chiến thắng ở 4 trong 5 trận ra sân, chỉ tiếc rằng Đội Quốc tế chung cuộc vẫn để thua ngược đội tuyển Mỹ.

Presidents Cup là giải golf danh tiếng diễn ra 2 năm một lần tại Mỹ, quy tụ 12 tay golf xuất sắc nhất của Mỹ đối đầu với 12 tay golf hàng đầu thế giới (không bao gồm châu Âu). Theo truyền thống, Tổng thống Mỹ giữ vai trò chủ tịch danh dự của Presidents Cup, và sẽ xuất hiện ở loạt trận đấu đơn vào ngày cuối cùng của giải. Năm nay, trước loạt trận vào ngày 27-9, Tổng thống Donald Trump đã có mặt tại địa điểm thi đấu.

Với cá nhân Tom Kim, đây là màn chạy đà hoàn hảo để anh giành vị trí cao nhất tại ASIAD 20, với khao khát giành HCV giúp anh được miễn nghĩa vụ quân sự tại Hàn Quốc. Luật pháp Hàn Quốc quy định nam giới đủ điều kiện sức khỏe phải nhập ngũ trước năm 28 tuổi, và hoàn thành từ 18 đến 21 tháng nghĩa vụ quân sự. Đối với các vận động viên, việc miễn nghĩa vụ quân sự sẽ được áp dụng nếu họ giành huy chương tại Olympic hoặc HCV tại ASIAD.

“Tôi nghĩ rằng khi có cơ hội đại diện cho một điều gì đó lớn lao hơn bản thân mình, đó luôn là một vinh dự”, Tom Kim chia sẻ sau khi kết thúc giải đấu tại Mỹ. “Thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì đất nước, bất kể là gì, miễn là điều đó lớn lao hơn bản thân mình, tôi nghĩ đó là điều rất đáng tự hào và đáng trân trọng.

Tôi vô cùng biết ơn khi được góp mặt trong đội và hy vọng cả đội có một cái kết mỹ mãn. Về phần mình, tôi rất hào hứng khi được trở lại châu Á. Đã lâu rồi tôi chưa về châu Á, nên tôi rất mong chờ được về nhà, gặp gỡ bạn bè và mong sẽ có một tuần thi đấu thành công”.

Hai năm trước, Kim đã lộ rõ ​​vẻ xúc động khi về đích ở vị trí thứ 8 tại Olympic Paris 2024, chỉ kém nhóm giành huy chương 4 gậy. Nếu không thể giành HCV tại Aichi-Nagoya tuần này, anh nhiều khả năng sẽ có thêm một cơ hội nữa để giành suất miễn nghĩa vụ quân sự nếu lọt vào nhóm nhận huy chương tại Olympic Los Angeles 2028.

LINH SƠN