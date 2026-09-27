Hat-trick HCV bóng rổ lịch sử của Hàn Quốc

Các đội tuyển bóng rổ nam và nữ Hàn Quốc đều đánh bại đại diện chủ nhà Nhật Bản giành danh hiệu đầu tiên sau 12 năm, trong khi đội tuyển bóng rổ nam 3x3 mang cũng mang về tấm HCV lần đầu tiên trong lịch sử.

Đội tuyển bóng rổ nữ Hàn Quốc giành HCV ASIAD đầu tiên sau 12 năm. Ảnh: THX

Sau khi ra về tay trắng ở môn bóng rổ tại Hàng Châu 2023, lần này Hàn Quốc đã mang về 4 huy chương, biến môn thể thao này thành một trong những nguồn giành huy chương lớn nhất của họ tại đại hội năm nay.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Hàn Quốc giành được kỷ lục 3 HCV môn bóng rổ tại ASIAD. Họ thâu tóm cả 2 danh hiệu nội dung 5 đấu 5 cùng ngôi vô địch nội dung nam 3x3 tại sự kiện đang diễn ra ở Nhật Bản.

Tấm HCV cuối cùng đến vào ngày 27-9, khi đội tuyển nữ 5 đấu 5 đánh bại chủ nhà Nhật Bản với tỷ số 75-70. Trước đó, đội tuyển nam đã thắng Nhật Bản 67-57 trong trận chung kết vào ngày 20-9. Đội nam 3x3 cũng giành HCV ASIAD đầu tiên trong lịch sử vào ngày 23-9, trong khi đội nữ 3x3 giành huy chương đồng.

Gây ấn tượng mạnh nhất là hành trình đầy gian nan của đội tuyển nữ để chạm tay vào tấm HCV kể từ năm 2014. HLV trưởng Park Soo-ho chỉ có trong tay 11 cầu thủ, trong bối cảnh 2 ngôi sao lớn là Park Ji-su và Park Ji-hyun đều vắng mặt. Dù vậy, các cô gái Hàn Quốc vẫn đánh bại Trung Quốc 85-80 ở bán kết, ngăn cản đương kim vô địch giành danh hiệu thứ 3 liên tiếp.

Hàn Quốc bước vào trận chung kết sau chuỗi 7 trận thua liên tiếp trước đối thủ truyền kiếp Nhật Bản. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra khi họ dẫn tới 19 điểm sau hiệp một, trước khi hoàn thành màn lật đổ ngoạn mục.

“Tôi biết mọi người từng lo ngại rằng chúng tôi không có đủ lực lượng, nhưng toàn đội đã đoàn kết và chứng minh được năng lực của mình”, HLV Park chia sẻ với các phóng viên sau trận đấu. “Điều đó mang lại cho tôi niềm tin rằng chúng tôi có thể phát huy tối đa khả năng của những cầu thủ hiện có, ngay cả khi thiếu vắng một số nhân sự”.

Trong khi đội trưởng đội tuyển nữ Kang Lee-seul hy vọng rằng chiến thắng tại Nhật Bản sẽ khơi dậy sự quan tâm đối với môn bóng rổ ở quê nhà, đặc biệt là bóng rổ nữ: “Tôi rất muốn mọi người biết rằng bóng rổ nữ cũng có thể mang lại rất nhiều niềm vui. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều cô gái đến với môn thể thao này. So với Nhật Bản hay Trung Quốc, nguồn tài năng trẻ của chúng tôi còn hạn chế, và tôi mong chờ một thế hệ cầu thủ mới sẽ trưởng thành để tiếp nối ngọn lửa từ chúng tôi”.

LINH SƠN