Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 ngày 26-9: Đoàn thể thao Việt Nam tạm xếp hạng 21

Ngày thi đấu 26-9 của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 không ghi nhận thành tích huy chương nào và đang tạm xếp hạng 21 trên bảng tổng sắp.

Đình Hoàng và Đình Mạnh đoạt vé vào tứ kết đôi nam cầu lông ASIAD 20. Ảnh: HẢI AN

Đáng chú ý trong ngày thi đấu là thành tích của bộ đôi cầu lông Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh khi xuất sắc giành quyền vào tứ kết nội dung đôi nam. Trước cặp tuyển thủ Gourab Singha và Ayman Ibn Jaman (Bangladesh), Đình Hoàng và Đình Mạnh thể hiện phong độ vượt trội.

Hai tay vợt Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận, liên tục tạo cách biệt điểm số lớn và giành chiến thắng thuyết phục sau 23 phút với tỷ số 2-0 (21-6, 21-11).

Ở nội dung đơn nữ, Nguyễn Thùy Linh đã có trận đấu đáng khen trước hạt giống số 4 Chen Yu Fei của Trung Quốc. Dù thi đấu kiên cường và giành được một ván thắng, tay vợt số một Việt Nam vẫn chấp nhận dừng bước tại vòng 1/8 sau thất bại 1-2.

Trong khi đó, Nguyễn Hải Đăng cũng khép lại hành trình ở nội dung đơn nam khi để thua 0-2 trước đương kim vô địch thế giới Kunlavut Vitidsarn của Thái Lan.

Ở môn điền kinh, lượt chạy vòng loại cự ly 200m nữ, Lê Thị Cẩm Tú có thành tích 23 giây 38, xác lập kỷ lục cá nhân tốt nhất mùa giải (SB), cũng giành quyền vào chung kết diễn ra 27-9. Ở nội dung nhảy ba bước nam, Hồ Trọng Mạnh đạt thành tích tốt nhất 15,82m và xếp thứ 8 chung cuộc.

Trong khi đó, các vận động viên canoeing tiếp tục lỡ cơ hội giành huy chương. Vũ Lê Thiên Hải xếp thứ 9 nội dung kayak đơn nam 500m chung kết, trong khi các cặp Hiền Nam - Nguyễn Hồng Thái (thuyền đôi canoe nam nữ hỗn hợp 500m) và Huỳnh Cao Minh - Đỗ Thị Thanh Thảo (thuyền đôi Kayak nam nữ hỗn hợp 500m) lần lượt về đích ở vị trí thứ 7 và thứ 6.

Ở môn bắn súng, không có xạ thủ nào lọt vào chung kết 50m súng trường 3 tư thế nữ. Đội tuyển Việt Nam đạt tổng điểm 1.741, xếp thứ 10 đồng đội.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 ngày 26-9. Ảnh: THANH TÙNG

THƯ NGUYỄN