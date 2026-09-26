Lịch thi đấu bóng chuyền nam tại ASIAD 20

Sau nội dung bóng chuyền nữ, bóng chuyền nam (trong nhà) tại ASIAD 20 sẽ chính thức vào tranh tài từ ngày 27-9.

Cầu thủ bóng chuyền nam Việt Nam sẽ bước vào thi đấu từ ngày 27-9 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban tổ chức nội dung bóng chuyền nam (trong nhà) tại ASIAD 20 thông báo lịch thi đấu chính thức được diễn ra từ ngày 27-9 tới 3-10.

16 đội tuyển góp mặt tại ASIAD 20 sẽ thi đấu các lượt vòng bảng tại 4 bảng đấu.

Các bảng lần lượt gồm Bảng A: Nhật Bản, Pakistan, Kazakhstan, Uzbekistan; Bảng B: Iran, Indonesia, Thái Lan, Kyrgyzstan; Bảng C: Việt Nam, Ấn Độ, Qatar, Hongkong (Trung Quốc); Bảng D: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Philippines.

Các trận đấu vòng bảng được tổ chức từ ngày 27 tới 29-9. Tiếp đó sẽ là vòng phân hạng và tứ kết của môn thi đấu.

Sau vòng bảng, 2 đội xuất sắc nhất trong 4 bảng sẽ nhận suất dự tứ kết. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng góp mặt ở tứ kết.

Tại ngày 26-9, đại diện các đội bóng họp kỹ thuật cùng Ban tổ chức để thông báo danh sách đăng ký cuối cùng.

Lịch thi đấu (theo giờ Việt Nam):

Ngày 27-9:

8h00: Iran – Kyrgyzstan (Bảng B)

8h00: Qatar – Hongkong (Trung Quốc) (Bảng C)

11h00: Pakistan – Kazakhstan (Bảng A)

11h00: Hàn Quốc – Philippines (Bảng D)

14h00: Indonesia – Thái Lan (Bảng B)

14h00: Ấn Độ - Việt Nam (Bảng C)

17h00: Trung Quốc – Đài Bắc Trung Hoa (Bảng D)

17h20: Nhật Bản – Uzbekistan (Bảng A)

Ngày 28-9:

8h00: Indonesia – Kyrgyzstan (Bảng B)

8h00: Ấn Độ - Hongkong (Trung Quốc) (Bảng C)

11h00: Pakistan – Uzbekistan (Bảng A)

11h00: Trung Quốc – Philippines (Bảng D)

14h00: Thái Lan – Iran (Bảng B)

14h00: Việt Nam – Qatar (Bảng C)

17h00: Đài Bắc Trung Hoa – Hàn Quốc (Bảng D)

17h20: Kazakhstan – Nhật Bản (Bảng A)

Ngày 29-9:

8h00: Kyrgyzstan – Thái Lan (Bảng B)

8h00: Hongkong (Trung Quốc) – Việt Nam (Bảng C)

11h00: Uzbekistan – Kazakhstan (Bảng A)

11h00: Philippines – Đài Bắc Trung Hoa (Bảng D)

14h00: Iran – Indonesia (Bảng B)

14h00: Qatar - Ấn Độ (Bảng C)

17h00: Hàn Quốc – Trung Quốc (Bảng D)

17h20: Nhật Bản – Pakistan (Bảng A)

Ngày 1-10:

8h00: Tứ kết 1

11h00: Tứ kết 2

14h00: Tứ kết 3

17h20: Tứ kết 4

Ngày 2-10:

8h00: Tranh hạng 5-8

11h00: Tranh hạng 5-8

14h00: Bán kết 1

17h20: Bán kết 2

Ngày 3-10:

8h00: Tranh hạng 7

11h00: Tranh hạng 5

14h00: Tranh HCĐ

17h20: Chung kết

MINH CHIẾN