Bóng chuyền

Nỗi lo của bóng chuyền Ninh Bình sau ca phẫu thuật của Nguyễn Thị Uyên

SGGPO

Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Uyên phẫu thuật chấn thương nên không thể tham dự vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026.

Nguyễn Thị Uyên đã tham dự Giải vô địch châu Á 2026 mới đây ở Trung Quốc. Ảnh; VFV
Nguyễn Thị Uyên đã tham dự Giải vô địch châu Á 2026 mới đây ở Trung Quốc. Ảnh; VFV

Nguyễn Thị Uyên chính thức phải sớm chia tay, không thể thi đấu vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026. Cô không may gặp phải chấn thương đứt dây chằng đầu gối và vừa được phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Chủ công này cần thời gian hồi phục sau ít nhất 10 tháng.

Nguyễn Thị Uyên đã làm nhiệm vụ cùng Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại Giải vô địch châu Á 2026 trong tháng 8 ở Trung Quốc và gặp chấn thương đáng tiếc, không thể tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản.

Hiện tại, Nguyễn Thị Uyên là nhân vật chủ chốt của đội nữ Ninh Bình tham dự Giải vô địch quốc gia các CLB 2026. Việc vắng chủ công quan trọng này khiến sức mạnh của đội ảnh hưởng đáng kể, dù vẫn còn hai tuyển thủ Đinh Thị Thúy, Lưu Thị Huệ.

Tại vòng 1 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026, đội nữ Ninh Bình giành 3 trận thắng và 4 thua. Thầy trò HLV Thái Thanh Tùng tạm đứng vị trí thứ 5. Đội còn thi đấu 7 trận trong vòng bảng vòng 2 được diễn ra tại Vĩnh Long từ ngày 14-10 tới 25-10.

Trao đổi cùng SGGP ngày 23-9, HLV Thái Thanh Tùng cho biết: “Việc chủ công Nguyễn Thị Uyên không thể thi đấu là bất lợi lớn cho đội hình chúng tôi tại vòng 2 giải năm nay. Đội có nhiều cầu thủ trẻ, nên ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là tập trung thi đấu để giữ suất trụ hạng năm nay”.

Theo kế hoạch, đội nữ Ninh Bình đang thương thảo để thuê tăng cường 1 cầu thủ ngoại binh thi đấu vòng 2 sắp tới.

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MINH CHIẾN

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