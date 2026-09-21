Lịch thi đấu bóng chuyền nữ ASIAD 20 ngày 21-9

Hôm nay, môn bóng chuyền nữ (trong nhà) tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) sẽ được tập trung vào các trận bán kết, trong khi tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội phân hạng.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu với Indonesia trong ngày 21-9. Ảnh: VFV

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã hết cơ hội góp mặt tại bán kết ASIAD 20. Tuy vậy, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục ra sân gặp đội Indonesia thi đấu tại nhóm tranh hạng từ 5 tới 8.

Cơ hội giành vị trí hạng 5 vẫn còn rất lớn cho đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy và đồng đội. Do vậy, nếu giữ được sự ổn định và thi đấu tốt, Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đủ khả năng giành hạng 5 chung cuộc tại ASIAD 20.Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp đội Indonesia vào lúc 11 giờ (theo giờ Việt Nam).

Cùng tại nhóm tranh hạng từ 5 tới 8, đội Đài Bắc Trung Hoa và Kazakhstan sẽ gặp nhau lúc 11 giờ.

Trong khi đó, 2 trận bán kết của giải được người hâm mộ chờ đợi diễn ra hấp dẫn. Thái Lan sẽ gặp Trung Quốc tại bán kết 1 vào lúc 14 giờ. Trận đấu tái hiện lại chung kết Giải vô địch châu Á 2026 diễn ra trong tháng 8 vừa qua.

Khi đó, cầu thủ Thái Lan là những người chiến thắng. Tuy nhiên, Đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc đang là đương kim vô địch ASIAD nên rất tập trung cho màn so tài bán kết và hướng đến kết quả tốt.

Trận bán kết 2 của giải là cuộc đấu giữa chủ nhà Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra lúc 17 giờ 20.

Lịch thi đấu ngày 21-9:

11h00: Đài Bắc Trung Hoa – Kazakhstan (Tranh hạng 5-8)

11h00: Indonesia – Việt Nam (Tranh hạng 5-8)

14h00: Thái Lan – Trung Quốc (Bán kết 1)

17h20: Nhật Bản – Hàn Quốc (Bán kết 2)

MINH CHIẾN