Lịch thi đấu bóng chuyền nữ ASIAD 20 ngày 16-9

Hôm nay 16-9, các lượt trận đầu tiên môn bóng chuyền nữ (trong nhà) tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) chính thức khai cuộc trước sự chú ý của người hâm mộ.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu tiên trước Qatar. Ảnh: VFV

14 đội tham dự môn bóng chuyền nữ (trong nhà) tại ASIAD 20 chính thức nhập cuộc. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình chinh phục ASIAD 20 bằng trận mở màn với đối thủ Qatar trong khuôn khổ vòng bảng của Bảng D.

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã có buổi tập quan trọng trong ngày hôm qua để lên các phương án chuyên môn tốt nhất.

Lúc này, đội trưởng chủ công Trần Thị Thanh Thúy và đồng đội giữ tinh thần tập trung quyết tâm giành kết quả khả quan khởi đầu tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Mục tiêu của toàn đội là giành chiến thắng trước Qatar.

Chỉ có 2 giành kết quả tốt nhất sau thi đấu vòng bảng nhận suất đi tiếp vào tứ kết. Do vậy, Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thận trọng đảm bảo được điểm số cho mình.

Trận đấu giữa đội nữ Việt Nam và Qatar sẽ diễn ra lúc 11 giờ theo giờ Việt Nam. Ở cùng bảng, 2 đội Hàn Quốc và Hongkong (Trung Quốc) sẽ tranh tài lúc 14 giờ.

Cùng ngày, đội đương kim vô địch Trung Quốc sẽ thi đấu với Philippines trong khuôn khổ Bảng B vào lúc 11 giờ trong khi Thái Lan gặp Mông Cổ (Bảng C) lúc 14 giờ.

Tại ngày khai cuộc môn bóng chuyền nữ (trong nhà), Đội tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản sẽ thi đấu trước Nepal vào lúc 17 giờ 20.

Lịch thi đấu ngày 16-9:

11h00: Việt Nam – Qatar (Bảng D)

11h00: Trung Quốc – Philippines (Bảng B)

14h00: Hàn Quốc – HongKong (Trung Quốc) (Bảng D)

14h00: Thái Lan – Mông Cổ (Bảng C)

17h00: Đài Bắc Trung Hoa – Kyrgyzstan (Bảng C)

17h20: Nhật Bản – Nepal (Bảng A)

MINH CHIẾN