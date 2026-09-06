Bóng chuyền

Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 20

SGGPO

Môn bóng chuyền nữ (trong nhà) của Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) sẽ được diễn ra từ ngày 16-9 tới 22-9.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã biết lịch thi đấu sắp tới ở ASIAD 20. Ảnh: AVC
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã biết lịch thi đấu sắp tới ở ASIAD 20. Ảnh: AVC

Ban tổ chức môn bóng chuyền (trong nhà) ASIAD 20 đã xác định 14 đội tham dự và bốc thăm vào 4 bảng đấu.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở Bảng D cùng Hàn Quốc, Hongkong (Trung Quốc), Qatar. Bảng A có đội Nhật Bản (chủ nhà), Indonesia, Nepal.

Bảng B gồm Trung Quốc, Kazakhstan, Philippines còn Bảng C có Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa, Kyrgyzstan và Mông Cổ.

14 đội bóng tham dự được đánh giá ngang cơ hội tranh thành tích tốt nhất. Theo quy định, các đội sẽ thi đấu vòng tròn tại bảng của mình và 2 đội xuất sắc nhất giành vé vào tứ kết, bán kết và chung kết.

Các đội bóng không giành quyền vào tứ kết sau vòng bảng vẫn tiếp tục thi đấu để phân hạng chung cuộc.

Lịch thi đấu môn bóng chuyền nữ (theo giờ Việt Nam):

Ngày 16-9:

11h00: Việt Nam – Qatar (Bảng D)

11h00: Trung Quốc – Philippines (Bảng B)

14h00: Hàn Quốc – HongKong (Trung Quốc) (Bảng D)

14h00: Thái Lan – Mông Cổ (Bảng C)

17h00: Đài Bắc Trung Hoa – Kyrgyzstan (Bảng C)

17h20: Nhật Bản – Nepal (Bảng A)

Ngày 17-9:

11h00: Hàn Quốc – Qatar (Bảng D)

11h00: Kazakhstan – Philippines (Bảng B)

14h00: HongKong (Trung Quốc) – Việt Nam (Bảng D)

14h00: Đài Bắc Trung Hoa – Mông Cổ (Bảng C)

17h00: Kyrgyzstan – Thái Lan (Bảng C)

17h20: Indonesia – Nepal (Bảng A)

Ngày 18-9:

11h00: Qatar – HongKong (Trung Quốc) (Bảng D)

11h00: Kazakhstan – Trung Quốc (Bảng B)

14h00: Mông Cổ - Kyrgyzstan (Bảng C)

14h00: Việt Nam – Hàn Quốc (Bảng D)

17h00: Đài Bắc Trung Hoa – Thái Lan (Bảng C)

17h20: Indonesia – Nhật Bản (Bảng A)

Ngày 20-9:

Thi đấu tứ kết

Ngày 21-9:

Thi đấu bán kết

Ngày 22-9:

14h00: Tranh hạng 3

17h20: Chung kết

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MINH CHIẾN

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