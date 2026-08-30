Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ châu Á 2026 ngày 30-8

Trận chung kết của giải đấu sẽ được tổ chức hôm nay (30-8) với sự góp mặt của 2 đội bóng mạnh nhất là Trung Quốc và Thái Lan.

Đội bóng chuyền nữ Thái Lan quyết tâm thi đấu trận chung kết để có chiến thắng. Ảnh: AVC

Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan tiếp tục giành quyền chơi trận chung kết với tham vọng đăng quang Giải vô địch châu Á 2026.

Chiến thắng 3-1 trước đội bóng đến từ Nhật Bản tại bán kết là động lực để thầy trò HLV Kiattipong Radchatagriengkai tự tin chuẩn bị thi đấu chung kết trước chủ nhà nữ Trung Quốc. Nếu thành công ở trận đấu quyết định lần này, bóng chuyền nữ Thái Lan sẽ lập lịch sử 2 lần liên tiếp vô địch châu Á.

Tại Giải vô địch châu Á 2023, đội nữ Thái Lan từng lên ngôi vô địch khi thắng đội nữ Trung Quốc với kết quả 3-2. Tính đến trước khi trận chung kết mùa này diễn ra, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan 3 lần đoạt cúp vào năm 2009, 2013 và 2023 nhưng chưa có các ngôi vô địch liên tiếp.

Đội nữ Trung Quốc đang có dàn cầu thủ đạt phong độ cao, vì thế HLV trưởng Zhao Yong tin tưởng sẽ đạt thành công trên sân nhà tại Thiên Tân (Trung Quốc) năm nay.

Trong đội hình của Đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc, chủ công Yushan Zhuang là người ghi điểm xuất sắc nhất nên cô sẽ tập trung tấn công để vượt hàng chắn của đội nữ Thái Lan. Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 17 giờ 45 (theo giờ Việt Nam).

Nhà vô địch châu Á 2026 sẽ có suất chính thức dự Olympic 2028 tại Los Angeles (Mỹ) nên đội nữ Thái Lan và Trung Quốc rất tập trung cho mục tiêu này.

Trước đó, trận tranh hạng 3 là cuộc so tài giữa Nhật Bản với Iran. Đây là cơ hội cuối để 2 đội bóng tìm vị trí trong top 3 đồng thời giành được suất dự Giải vô địch thế giới năm 2027.

Lịch thi đấu ngày 30-8:

14h15: Iran – Nhật Bản (Tranh hạng 3)

17h45: Trung Quốc – Thái Lan (Chung kết)

MINH CHIẾN