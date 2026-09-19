Xác định 4 cặp đấu tứ kết bóng chuyền nữ ASIAD 20

4 cặp đấu tứ kết đã được xác định sau khi vòng bảng môn bóng chuyền nữ (trong nhà) tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) kết thúc.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp đối thủ Trung Quốc tại tứ kết diễn ra ngày 20-9. Ảnh: VFV

Ban tổ chức môn bóng chuyền nữ (trong nhà) ASIAD 20 đã xác định cụ thể 4 cặp thi đấu tứ kết gồm Thái Lan – Indonesia, Việt Nam – Trung Quốc, Kazakhstan – Hàn Quốc và Nhật Bản – Đài Bắc Trung Hoa.

Các loạt trận tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 20-9. Như vậy, sau khi khép lại vòng bảng, các đội bóng được nghỉ ra sân ngày 19-9 để chuẩn bị tốt nhất trước khi trở lại thi đấu.

Trong 8 đội vào tứ kết, 3 đội bóng được giới chuyên môn đánh giá cao về cơ hội tranh ngôi vô địch là Trung Quốc, Nhật Bản và Thái Lan.

Đội Thái Lan vừa giành ngôi vô địch châu Á 2026. Thầy trò HLV Kiattipong Radchatagriengkai dự báo là ứng cử viên hàng đầu đủ khả năng tranh HCV ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản) kỳ này. Nếu thành công, Thể thao Thái Lan sẽ hoàn thành mục tiêu vô địch 2 giải đấu danh giá nhất của bóng chuyền châu Á trong năm nay gồm ASIAD 20 và Giải vô địch châu Á 2026.

Đội Trung Quốc đang là đương kim vô địch ASIAD. Cách đây 3 năm tại ASIAD 19 diễn ra ở Hàng Châu (Trung Quốc), họ giành HCV trên sân nhà. Hiện tại, đội nữ Trung Quốc đang giữ thành tích có số lần vô địch ASIAD nhiều nhất tại môn bóng chuyền nữ (trong nhà).

Trong khi đó, đội Nhật Bản đang có lợi thế chơi trên sân nhà. Họ chưa giành HCV môn bóng chuyền nữ (trong nhà) tại ASIAD kể từ năm 1978 đến nay nên rất khát khao giành chiến thắng lần này.

Ở chiều ngược lại, 5 đội còn lại gồm Việt Nam, Kazakhstan, Hàn Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Indonesia cũng có cơ hội lọt vào trận chung kết tại ASIAD 20. Dù vậy, giới chuyên môn đánh giá khả năng vô địch của các đội này là không cao. Mục tiêu của Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là vào top 4 tại ASIAD 20.

MINH CHIẾN