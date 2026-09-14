Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bị đưa về nhầm khách sạn tại Nhật Bản

Thành viên Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bị đưa về nhầm khách sạn khi đặt chân tới Aichi-Nagoya (Nhật Bản) tham dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Thành viên Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có mặt tại Nhật Bản. Ảnh: VCT

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có mặt tại Nhật Bản sáng ngày 14-9. Thông tin từ Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết, toàn đội bị đưa về nhầm khách sạn lưu trú.

Vụ việc xảy ra khi xe di chuyển được Ban tổ chức ASIAD 20 bố trí đón Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đưa các cầu thủ cùng Ban huấn luyện đến một khách sạn khác. Sau đó, toàn đội đã phải đi bộ về đúng khách sạn được Ban tổ chức bố trí.

Cầu thủ, Ban huấn luyện Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã làm thủ tục nhận phòng, ổn định nơi ở và sẽ sớm ra sân tập ngay hôm nay.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã đăng ký 12 cầu thủ tham dự ASIAD 20 gồm Trần Thị Thanh Thúy, Bùi Thị Ánh Thảo, Phạm Quỳnh Hương, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thanh Thúy, Lê Như Anh, Lưu Thị Huệ, Nguyễn Thị Trà My, Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến.

Các đội bóng sẽ tham dự phiên họp kỹ thuật cùng Ban tổ chức môn bóng chuyền ASIAD 20 trước khi ra sân thi đấu chính thức.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được bốc thăm vào Bảng D cùng Qatar, Hàn Quốc, Hongkong (Trung Quốc). Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ ra sân thi đấu trận đầu tiên gặp Qatar vào lúc 13 giờ (theo giờ địa phương) ngày 16-9.

Tại ASIAD 20, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có các trợ lý gồm HLV Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, chuyên gia thể lực Karl Lim, cán bộ thống kê dữ liệu Vũ Hồng Đăng. Môn bóng chuyền (trong nhà) của ASIAD 20 tổ chức từ ngày 16-9 tới 22-9.

MINH CHIẾN