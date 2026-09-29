Đội bóng chuyền nữ Hưng Yên sẽ chỉ sử dụng nội binh tại vòng 2

Đội nữ Hưng Yên dự kiến không thuê ngoại binh tại vòng 2. Ảnh: VFV

Ban huấn luyện đội bóng chuyền nữ Hưng Yên cho biết toàn đội đang tập trung giữ tinh thần ổn định để giành kết quả tốt nhất tại vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB.

Đáng chú ý, đội bóng chưa có kế hoạch thuê ngoại binh tăng cường thi đấu vòng 2. Tại vòng 1 của giải, HLV trưởng Trần Văn Giáp và các học trò thua 7 trận nên tạm đứng cuối bảng xếp hạng. Đội bóng đang tập trung hướng tới mục tiêu trụ hạng tại giải năm nay. Vì vậy, tất cả cầu thủ nỗ lực tìm cơ hội cải thiện thành tích tại vòng 2 sẽ diễn ra ở Vĩnh Long từ ngày 14-10 đến 25-10.

Tại vòng 1, đội nữ Hưng Yên đã đăng ký 14 cầu thủ gồm Bùi Trần Trà My, Nguyễn Ngọc Minh Châu, Hoàng Thị Phương Thảo, Đỗ Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Phương Anh, Phạm Thị Nhung, Nguyễn Thị Hương, Đỗ Lại Yến Nhi, Võ Thị Hiền, Ngô Thị Thanh Ngoan, Dương Thị Quỳnh Như, Đỗ Lưu Thúy Hiền, Phạm Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Anh.

Đội Hưng Yên đã không thuê ngoại binh tại vòng 1. Với sự chuẩn chuyên môn thời điểm hiện tại, HLV trưởng Trần Văn Giáp vẫn sử dụng nội binh cho vòng 2 sắp diễn ra.

Năm nay, đội nữ Hưng Yên có chủ công Đỗ Lại Yến Nhi được tập trung Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Do để thua 7 trận trong vòng thứ, đội bóng sẽ gặp khó khăn tại vòng thứ 2 nếu muốn giành được kết quả tốt nhất. Lần gần nhất đội bóng chuyền Hưng Yên có ngôi vô địch quốc gia là năm 2022.

Đội Binh chủng Thông tin đã xác định ngoại binh thứ 2 sẽ thuê tăng cường lực lượng là chủ công Temi Thomas-Ailara (Mỹ). Tay đập có chiều cao 1m88 với khả năng bật đà tấn công trên 3m10. Đội có 2 ngoại binh đều quốc tịch Mỹ dự vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026.

MINH CHIẾN