Chủ công xuất sắc nhất năm 2025 Paskova sẽ trở lại khoác áo đội Ninh Bình

Đội nữ Ninh Bình tập trung thuê ngoại binh tăng cường lực lượng dự vòng 2 Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Ảnh: VFV

Nguồn tin của SGGP cho biết, tuyển thủ quốc gia Bulgaria Miroslava Paskova sắp đạt được thỏa thuận sẽ trở lại Việt Nam khoác áo đội nữ Ninh Bình trong tháng 10.

Hiện tại, HLV trưởng Thái Thanh Tùng đang ráo riết chuẩn bị lực lượng để sẵn sàng tham dự vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 tại Vĩnh Long từ ngày 14-10 tới 25-10. Đội bóng xây dựng kế hoạch thuê tăng cường 2 ngoại binh, trong đó gồm tay đập Miroslava Paskova.

Chủ công Paskova đã quen thuộc với lối chơi của đội nữ Ninh Bình. Năm ngoái, cô chơi cho đội tại vòng 1 và vòng 2 giải quốc gia. Phong độ cao của tay đập này giúp Ninh Bình vào chung kết, có vị trí á quân. Khép lại mùa giải 2025, Miroslava Paskova nhận danh hiệu Cầu thủ nữ tấn công xuất sắc nhất.

Miroslava Paskova sở hữu chiều cao 1m80, có khả năng bật đà tấn công là 3m05. Ngoài ra, tay đập chơi toàn diện ở khả năng phòng thủ bước 1 và tấn công ghi điểm. Năm nay, Miroslava Paskova là thành viên Đội tuyển bóng chuyền nữ Bulgaria đã dự Giải quốc tế Volleyball National League 2026.

Trước khi sang Việt Nam, VĐV này thi đấu tại Giải bóng chuyền nữ tại Mỹ. Do tháng 10 không có chương trình thi đấu nên Paskova kịp sang Việt Nam chơi cho đội Ninh Bình.

Đội nữ Ninh Bình tạm đứng hạng 5 sau vòng 1 giải quốc gia. Khó khăn lớn nhất là chủ công đội trưởng gặp chấn thương sẽ vắng mặt tại vòng 2. Tuy vậy, đội còn 2 tuyển thủ quốc gia trong đội hình là Đinh Thị Thúy, Lưu Thị Huệ.

MINH CHIẾN