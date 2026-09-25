Chủ công xuất sắc của Đội tuyển bóng chuyền Mỹ khoác áo VTV Bình Điền Long An

Đội VTV Bình Điền Long An chính thức có chủ công Jess Mruzik thi đấu tại vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026.

Cầu thủ Jess Mruzik sẽ thi đấu cho đội VTV Bình Điền Long An. Ảnh: Jess Mruzik

Đại diện Ban huấn luyện nữ VTV Bình Điền Long An ngày 25-9 tiết lộ Đội bóng đã đạt được thỏa thuận với Jess Mruzik và đây là lựa chọn phù hợp với lối chơi chung.

Jess Mruzik sở hữu chiều cao 1m87, thi đấu sở trường vị trí chủ công. Đội VTV Bình Điền Long An cho biết đã thao khảo kỹ tư liệu của cầu thủ cũng như phong độ thi đấu trước khi đặt bút ký chuyển nhượng sang Việt Nam.

Tay đập này đang thi đấu cho đội LOVB Houston thuộc giải đấu League One Volleyball (LOVB Pro), Mỹ. Cô vừa gặt hái được danh hiệu VĐV xuất sắc toàn diện tại Giải vô địch bóng chuyền nữ Pan American Cup 2026. Jess Mruzik là tuyển thủ Đội tuyển bóng chuyền nữ Mỹ.

Theo kế hoạch, chủ công Jess Mruzik sẽ sang Việt Nam tập luyện cùng đội VTV Bình Điền Long An vào ngày 1-10. Bên cạnh đó, HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa cũng vừa trở lại đội bóng sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại ASIAD 20 cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Ban huấn luyện sẽ chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch quốc gia đang giữ. Đội bóng này dự vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 tại Vĩnh Long từ ngày 14-10 tới 25-10.

Trong vòng 2 sắp tới, đội VTV Bình Điền Long An không có chủ công Trần Thị Thanh Thúy do thi đấu tại Nhật Bản. Tuy nhiên, đội còn 3 tuyển thủ quốc gia dự ASIAD 20 gồm Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Nguyễn Thị Trà My kết hợp cùng ngoại binh chất lượng Jess Mruzik.

Kết thúc vòng 1 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026, đội nữ VTV Bình Điền Long An tạm đứng vị trí thứ 3 (4 thắng, 3 thua).

Ban huấn luyện VTV Bình Điền Long An cho biết, ngoài chủ công Jess Mruzik, lãnh đạo đội bóng có thể tìm kiếm thêm ngoại binh tiếp theo để làm dày thêm đội hình.

MINH CHIẾN