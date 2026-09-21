Bóng chuyền nam Công an TPHCM giành ngôi á quân giải quốc tế Đồng Nai 2026

Đội nam Công an TPHCM có vị trí hạng nhì tại Giải bóng chuyền quốc tế Thành phố Đồng Nai mở rộng 2026. Ảnh: CÔNG AN TPHCM

Tối muộn ngày 20-9, trận chung kết Giải bóng chuyền quốc tế Thành phố Đồng Nai mở rộng 2026 là cuộc so tài giữa đội Công an TPHCM và đội Visakha (Campuchia).

Hai đội bóng đã chơi giằng co trong trận quyết định và chiến thắng 3-1 (25/19, 17/25, 26/24, 25/19) chung cuộc đã thuộc về đội khách Viskha. Trong khi đó, đội chủ nhà Đồng Nai thắng 3-1 trước TPHCM để giành vị trí hạng 3.

Năm nay, 4 đội bóng đã thi đấu vòng tròn một lượt, sau đó xác định các trận chung kết và tranh hạng ba.

Giải bóng chuyền quốc tế Thành phố Đồng Nai mở rộng 2026 là dịp quan trọng để đội Công an TPHCM và TPHCM kiểm tra lực lượng chuẩn bị cho vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026.

Đội Công an TPHCM là chủ nhà tại vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026. Trong khi đó, đội TPHCM có mục tiêu trụ hạng thành công.

MINH CHIẾN