Lê Thanh Thúy: Tự tin với trọng trách cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam

Phụ công Lê Thanh Thúy vinh dự có 2 lần liên tiếp cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam trong 2 Đại hội thể thao quốc tế quan trọng.

Lê Thanh Thúy sẽ là gương mặt cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc ASIAD 20. Ảnh: VFV

Một năm trước, tuyển thủ bóng chuyền Lê Thanh Thúy vinh dự là 1 trong 2 đại diện cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc SEA Games 33-2025 tổ chức ở Thái Lan.

Năm nay, gương mặt khả ái của bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục nhận trọng trách cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) vào tối ngày 19-9 ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Cô bày tỏ: “Tôi bất ngờ khi biết mình được giao nhiệm vụ cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Đây là niềm tự hào và rất vinh dự cho cá nhân tôi. Được cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại bất kỳ Đại hội nào luôn là kỷ niệm không bao giờ quên trong sự nghiệp của mình”.

Tròn 12 năm trước, Lê Thanh Thúy lần đầu được tập trung Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đó là dịp phụ công này thi đấu Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2014. Bản thân cô cho biết cảm xúc lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển quốc gia là rất khó tả nhưng lại thích thú bởi mình đã được đền đáp xứng đáng từ nỗ lực trong chuyên môn.

Bước ngoặt chuyên môn của Lê Thanh Thúy là cơ hội tham dự SEA Games 28-2015 tại Singapore. Với tài năng cùng phong độ tốt thời điểm trên, Thanh Thúy là trụ cột trong đội hình chính Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành HCB. Hai năm sau, cô tiếp tục được tham dự SEA Games 29-2017 tại Malaysia.

Tuy vậy, hành trình khoác áo Đội tuyển của Lê Thanh Thúy đã tạm dừng lại sau SEA Games 29-2017.

Người hâm mộ không còn thấy Thanh Thúy góp mặt trong những lần tập trung sau đó, dù cô vẫn nỗ lực tập luyện, thi đấu cùng các đội bóng chủ quản tại Giải vô địch quốc gia.

Thanh Thúy từng cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Vào năm ngoái, Thanh Thúy được tập trung trở lại Đội tuyển.

Vào thời điểm rút danh sách 14 tuyển thủ chính thức tham dự SEA Games 33-2025, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã tin tưởng trao cơ hội cho Lê Thanh Thúy.

Đánh giá về cô học trò, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ: “Tôi thấy ở Thanh Thúy sự tập trung và quyết tâm cao khi thi đấu. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam luôn lựa chọn những cầu thủ có phong độ tốt nhất”.

Với cá nhân Lê Thanh Thúy, ASIAD 20 sẽ mang lại kỷ niệm đẹp cho mình bởi không chỉ giữ trọng trách cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam, đây là lần đầu cô được tham dự Đại hội thể thao châu Á.

Lê Thanh Thúy sinh năm 1995, sở hữu chiều cao 1m80. Trong đội hình 12 tuyển thủ tham dự ASIAD 20, Thanh Thúy lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm nhất.

MINH CHIẾN