Teqball: “Ngựa ô” mới của thể thao Việt Nam

Từ phong trào được nhen nhóm tại TPHCM đến các đấu trường SEA Games hay ASIAD, teqball Việt Nam đang có bước phát triển mạnh mẽ.

Bá Trường Giang là VĐV trụ cột của teqball TPHCM, cũng như teqball Việt Nam từ ngày đầu phát triển. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Những dấu ấn quốc tế ban đầu của teqball mở ra kỳ vọng về một môn thể thao giàu tiềm năng của Việt Nam.

Dấu ấn bất ngờ tại ASIAD 20

Teqball, môn bóng chơi trên bàn cong có nguồn gốc từ Hungary, lần đầu tiên góp mặt tại ASIAD 20 ở Nhật Bản với tư cách môn thi đấu chính thức tranh huy chương. Đây được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mới của môn thể thao này trên bản đồ thể thao châu lục.

Khai mạc ASIAD 20: Nhịp đập Thể thao châu Á tại Nhật Bản Aichi - Nagoya mở màn ngày hội thể thao lớn nhất châu lục 43 môn thi đấu, 469 bộ huy chương và những dấu ấn mới chờ đợi tại kỳ ASIAD 20.

Đến với đại hội, đội tuyển teqball Việt Nam gồm 1 lãnh đội, 1 huấn luyện viên (HLV) và 4 vận động viên (VĐV), tất cả đều thuộc đơn vị TPHCM. Trong bối cảnh teqball trong nước vẫn đang ở giai đoạn đầu phát triển, mục tiêu ban đầu chủ yếu là tích lũy kinh nghiệm. Thế nhưng, những gì các VĐV Việt Nam thể hiện đã vượt xa kỳ vọng.

Ngày 17-9, 2 VĐV Bá Trường Giang và Lê Anh Khoa tạo nên hành trình đầy cảm xúc ở nội dung đôi nam. Họ lần lượt vượt qua đôi Ấn Độ từng giành HCĐ thế giới, đánh bại đôi Hàn Quốc ở vòng bảng. Dù thất bại tại tứ kết, 2 tuyển thủ vẫn kiên cường trở lại ở nhánh tranh vé vớt và một lần nữa vượt qua đôi Hàn Quốc với tỷ số 2-1 để giành quyền vào trận tranh HCĐ.

HLV Lê Quang Khang (phải) cùng 2 VĐV Minh Tân và Gia Nghi (nội dung đôi nam nữ). Ảnh: Đ.K

Ngày 18-9, niềm vui tiếp tục khi cặp Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi xuất sắc lọt vào bán kết nội dung đôi nam nữ. Nằm trong bảng đấu khó với sự hiện diện của các đối thủ mạnh đến từ Iraq, Nhật Bản và Hàn Quốc, sở hữu những VĐV từng đạt thành tích cao tại World Tour hay giải vô địch thế giới, nhưng bộ đôi Việt Nam vẫn thi đấu tự tin, ổn định để tiến sâu. Rồi tiếp đó là những chiến thắng trước Lào, Kyrgyzstan hay Ấn Độ giúp Minh Tân và Gia Nghi ghi tên mình vào bán kết.

Xây nền tảng từ phong trào trong nước

Đằng sau các thành tích là quá trình đầu tư bài bản cho phong trào teqball tại Việt Nam, đặc biệt ở TPHCM. Sau khi đăng cai giải Vô địch Teqball thế giới 2024, thành phố trở thành địa phương tiên phong triển khai kế hoạch phát triển bộ môn này trên phạm vi rộng. Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư được giao nhiệm vụ quản lý, xây dựng lực lượng thành tích cao và phát triển phong trào.

Với sự hỗ trợ của Liên đoàn Teqball quốc tế, Sở VH-TT TPHCM đã bàn giao bàn thi đấu và bóng chuyên dụng cho các trung tâm thể thao, trung tâm huấn luyện và đơn vị thể thao cấp phường, xã. Việc trang bị đồng bộ giúp mọi người có thêm điều kiện tiếp cận môn thể thao mới, đồng thời tạo nguồn tuyển chọn VĐV tiềm năng.

Năm 2025 cũng ghi nhận bước phát triển mới khi giải Vô địch Teqball TPHCM lần đầu tiên được tổ chức, thu hút 12 đơn vị tham dự. Song song đó, các chương trình tập huấn với chuyên gia quốc tế liên tục được triển khai. Tháng 7-2025, chuyên gia Hungary Milan Szabo và chuyên gia Thái Lan Pornthep Wapisiri trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, chiến thuật cho các VĐV Việt Nam. Đây là cơ hội quý giá để rút ngắn khoảng cách chuyên môn với những quốc gia có nền teqball phát triển.

Ngoài màn thể hiện ấn tượng tại ASIAD 20, Anh Khoa và Trường Giang từng giành HCĐ SEA Games 33 -2025. Ảnh: Đ.K

Một cột mốc quan trọng khác của teqball Việt Nam là SEA Games 33 -2025 tại Thái Lan, kỳ đại hội đầu tiên đưa môn thể thao này vào chương trình thi đấu chính thức. Teqball Việt Nam đã giành HCĐ ở nội dung đôi nam.

Những thành tích kể trên không đơn thuần là kết quả chuyên môn. Đó là minh chứng cho tốc độ phát triển đáng khích lệ của teqball Việt Nam và là cơ sở để kỳ vọng môn thể thao này có thể trở thành “ngựa ô” tại các đấu trường quốc tế trong tương lai.

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NGUYỄN ANH