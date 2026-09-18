U23 Việt Nam thắng trận đầu tiên tại ASIAD 2026

Đội tuyển U23 Việt Nam đã thắng U23 Philippines tỷ số 2-0 ở lượt trận thứ 2 bảng C bóng đá nam ASIAD 2026, qua đó thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tạm vươn lên dẫn đầu với 4 điểm và mở rộng cánh cửa vào tứ kết.

Tiền đạo Thanh Nhàn giải tỏa áp lực sau khi ghi bàn vào lưới U23 Philippines. ẢNH: VIETCONTENT

U23 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu U23 Philippines vào chiều 18-9 với áp lực phải giành chiến thắng sau khi bị U23 Kuwait cầm hòa 1-1 ở trận ra quân. Trong khi đó, U23 Uzbekistan đã tạo lợi thế lớn bằng chiến thắng đậm trước U23 Philippines, khiến thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh không còn nhiều lợi thế cho một kết quả bất lợi.

Trên sân CS Asset Minato ở Nagoya, đội tuyển U23 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng áo trắng kiểm soát thế trận và liên tục tìm cách đưa bóng xuống 2 biên, nhưng hàng thủ U23 Philippines chơi tập trung khiến các cơ hội rõ rệt chưa xuất hiện. Tỷ số hòa 0-0 sau hiệp 1 cũng phản ánh sự bế tắc của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Sang hiệp 2, HLV Đinh Hồng Vinh liên tục đưa ra những điều chỉnh về nhân sự lẫn chiến thuật, còn sức ép mà U23 Việt Nam tạo ra càng lớn hơn. Phút 53, Nguyễn Thanh Nhàn nhận bóng ở khoảng cách gần 25m, đưa bóng sang chân trái rồi tung cú sút về góc gần nhưng bóng đi chệch cột trong gang tấc. Ít phút sau, Nguyễn Xuân Bắc có cơ hội nhưng lại không thắng được thủ môn Guimaraes trong thế đối mặt.

Thanh Nhàn ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Ảnh: HẢI HOÀNG

Mãi đến phút 74, nỗ lực tấn công của U23 Việt Nam được đền đáp. Từ đường chuyền dài của Nguyễn Đức Anh, Thanh Nhàn thoát xuống phía sau hàng thủ Philippines. Nhận thấy thủ môn Guimaraes băng ra xa khung thành, tiền đạo Việt Nam quyết định dứt điểm một chạm, đưa bóng vượt qua đầu thủ môn và đi vào lưới.

Bàn thắng của Thanh Nhàn giúp U23 Việt Nam giải tỏa áp lực sau hơn một giờ thi đấu không thể tìm được đường vào khung thành đối phương. Có bàn dẫn trước, đội bóng áo trắng tiếp tục duy trì thế chủ động nhưng cũng suýt bị gỡ hòa ở phút 85 khi Rublico của U23 Philippines bỏ lỡ cơ hội dứt điểm trước khung thành gần như bỏ trống.

Chỉ hai phút sau, U23 Việt Nam đặt dấu chấm hết cho hy vọng của đối thủ. Xuân Bắc có pha kéo bóng vượt qua 2 cầu thủ U23 Philippines rồi chuyền cho Nguyễn Ngọc Mỹ. Tiền đạo này tiếp tục đưa bóng xuống để Nguyễn Lê Phát tung cú sút đầu tiên đưa bóng dội cả cột lẫn xà rồi bật ra. Không bỏ lỡ cơ hội thứ 2, tiền đạo 19 tuổi bay người đánh đầu vào lưới trống, ấn định tỷ số 2-0.

Chiến thắng giúp U23 Việt Nam có 4 điểm sau 2 trận, tạm thời dẫn đầu bảng C trước khi U23 Uzbekistan và U23 Kuwait bước vào trận đấu muộn của lượt trận thứ 2. Ở lượt trận cuối diễn ra ngày 22-9, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ chạm trán U23 Uzbekistan để tranh một trong 2 tấm vé vào tứ kết.

HỮU THÀNH