Bóng đá trong nước

Bóng đá nữ ASIAD 2026: Thái Lan thua Đài Loan (TQ) 0-1

SGGPO

Cục diện tại bảng E đang vào thế giằng co quyết liệt ở cuộc đua tranh vị trí thứ 3 khi ở trận đấu sớm vào ngày 17-9, Thái Lan để thua trận thứ hai liên tiếp trước Đài Loan (TQ).

Thái Lan bất ngờ trắng tay trước Đài Loan (TQ). Ảnh: FAT
Thái Lan bất ngờ trắng tay trước Đài Loan (TQ). Ảnh: FAT

Trận thua thứ hai này đã làm cho Thái Lan vào tình thế phải giành 3 điểm ở vòng cuối để hy vọng tranh suất đi tiếp cùng đội tuyển nữ Việt Nam qua suất dành cho 2/3 đội nhì bảng có thành tích tốt.

Trở lại trận đấu, hai đội nhập cuộc với thế trận khá cân sức và cùng mở thế trận tấn công nhằm giành chiến thắng. Các pha tấn công của Thái Lan chủ yếu từ những tình huống dứt điểm từ xa khi Đài Loan (TQ) vốn có tâm lý thoải mái hơn và tập trung kiểm soát bóng.

Thế trận từ đầu hiệp hai tiếp tục giằng co khi Thái Lan càng cố gắng tấn công tìm bàn thắng. Nhưng Đài Loan (TQ) bất ngờ có bàn thắng dẫn trước ở phút 77. Tanaka tung cú sút chân trái đầy uy lực từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Thái Lan.

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Ảnh: FAT

Những phút cuối trận, Thái Lan nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ. Trong khi đó, Đài Loan (Trung Quốc) cũng không tận dụng thêm được các cơ hội để gia tăng cách biệt.

Giành 6 điểm sau 2 trận, Đài Loan (TQ) trở thành đội đầu tiên của bảng E vào tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026.

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