Thể Công Viettel cầm hòa Melbourne tại AFC Champions League Two

Thể Công Viettel đã giành 1 điểm đầu tiên tại đấu trường châu Á qua trận hòa 1-1 trước Melbourne Victory vào tối 16-9 trên sân Hàng Đẫy ở lượt trận đầu tiên của bảng E.

Ribamar, tác giả bàn gỡ 1-1 cho đội chủ nhà. Ảnh; TCVT

Chất lượng đội hình của Thể Công Viettel tại đấu trường châu Á được đánh giá cao khi có 6 cầu thủ ngoại binh và Việt kiều. Ngoài ra những cái tên như Tuấn Tài, Việt Hưng, Viết Tú, Văn Việt đều đang có phong độ tốt cùng ưu thế đá sân nhà nên đã nhập cuộc đầy quyết tâm.

Tốc độ trận đấu sớm được hai đội đẩy lên khá cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Lối chơi tấn công ăn miếng trả miếng của đôi bên sớm làm cho cả hai hàng phòng ngự sớm vất vả. Trong đó, đội chủ nhà có phần kiểm soát tốt hơn ở khu vực giữa sân, còn bên kia sân Melbourne Victory chủ động đá chắc chắn cùng những pha ra đòn nguy hiểm qua các tình huống đá phạt.

Tấn công chủ động, nhưng đội chủ nhà lại suýt bị dẫn bàn ở phút 38 khi cột dọc đã cứu thua từ pha dứt điểm của cầu thủ Melbourne Victory. Hiệp đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 cũng là hợp lý qua những cố gắng của hàng hậu vệ đôi bên.

Kết quả bất phân thắng bại là hợp lý sau màn trình diễn của hai đội. Ảnh: MINH HOÀNG

Hiệp hai vừa được 2 phút, các cổ động viên đội chủ nhà đã có dịp reo hò ăn mừng khi Ribamar đưa bóng vào lưới Melbourne Victory. Nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài xác định chân sút này để bóng chạm tay trước đó.

Đội khách với bản lĩnh, kinh nghiệm cao đã nhanh chóng đáp trả với những cơ hội ghi bàn dồn dập sau đó. Cuối cùng mành lưới khung thành đội chủ nhà đã rung lên ở phút 59 do công của Santos.

Nhưng chỉ sau đó 3 phút, đội chủ nhà kịp có bàn gỡ 1-1 từ pha lập công của Ribamar. Bàn thắng buộc Melbourne Victory điều chỉnh sang lối đá phòng ngự bảo vệ chiến thắng.

Quãng thời gian còn lại, thế trận tiếp tục cân bằng với những pha tấn công của hai đội. Nhưng cũng kiêng dè sức mạnh hàng tấn công của nhau, càng về cuối trận đôi bên thiên về sự chắc chắn ở phần sân nhà như chấp nhận 1 điểm sau trận ra quân.

Ở trận đấu sớm của bảng E, Persib Bandung bất ngờ đánh bại Seoul 1-0 ngay trên sân khách để có 3 điểm, xếp đầu bảng.

KHÁNH VÂN