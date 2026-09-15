Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp U23 Việt Nam từ vòng bảng

Sau khi đã truyền hình trực tiếp trận ra quân của đội tuyển nữ Việt Nam ở trận ra quân tại ASIAD 2026 vào ngày 14-9, VTV sẽ tiếp tục tường thuật trực tiếp trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait vào chiều 15-9.

U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân tại ASIAD 2026 gặp Kuwait vào chiều 15-9. Ảnh: VFF

Đây được xem là tin vui đến với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi bản quyền truyền hình chính thức ASIAD 2026 chưa được công bố.

Sau trận ra quân hôm 14-9, đội tuyển nữ Việt Nam còn hai trận ở vòng đấu bảng lần lượt gặp Nhật Bản (17g30 ngày 17-9) và Thái Lan (20-9). Cả hai trận được truyền hình trực tiếp trên VTV6.

Trong khi đó U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U23 Kuwait lúc 17 giờ trên sân Nagoya City Minato Soccer.

Tiếp theo, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ gặp U23 Philippines lúc 13 giờ 30 ngày 18-9, sau đó là cuộc so tài với ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch U23 Uzbekistan lúc 12 giờ ngày 22-9. Hai trận đấu này cũng nằm trong kế hoạch phát sóng trực tiếp của VTV.

Không chỉ ở vòng đấu bảng, nếu hai đại diện của Việt Nam tham dự môn bóng đá vào đến vòng đấu knock-out, VTV6 sẽ tiếp tục phát sóng trực tiếp.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã không thành công ở trận ra quân khi để thua Đài Loan (TQ) 1-2 nên càng phải nỗ lực hơn ở hai trận còn lại.

Theo điều lệ ở môn bóng đá nữ, sau vòng bảng sẽ chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng và 2/3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào vòng tứ kết.

KHÁNH VÂN