Thầy trò HLV Arthur Diles quyết tâm giành chiến thắng trước Ratchaburi

CLB Công an TPHCM sẽ đá trận ra quân tại đấu trường CLB Đông Nam Á 2026-2027 bằng chuyến làm khách tại Thái Lan trước đội chủ nhà Ratchaburi vào tối 7-10. Tại buổi họp báo trước trận đấu, HLV Arthur Diles hướng đến mục tiêu giành chiến thắng để tạo đà hưng phấn.

HLV Arthur Diles và Jason Cummings tại buổi họp báo. Ảnh: DUY ANH

“Trận đấu này là một cột mốc lịch sử đối với CLB. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tranh tài ở một giải đấu châu Á kể từ khi chuyển sang mô hình chuyên nghiệp. Đây còn là sự kiện rất lớn đối với CLB, người hâm mộ. Do đó, điều quan trọng vào tối mai là chúng tôi phải thi đấu vì hình ảnh của CLB, của thành phố và quan trọng nhất là các cầu thủ thể hiện bản thân một cách tốt nhất để tạo ra cơ hội chiến thắng cao nhất”, HLV Arthur Diles cho biết.

Một ngày trước trận đấu, đội đã đầy đủ quân số khi nhóm 4 tuyển thủ vừa tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 đã từ Indonesia bay sang Thái Lan hội quân cùng với đội. Tất cả chỉ có 1 buổi tập vào ngày 6-10 để làm quen với sân bãi và điều kiện thời tiết. Chỉ có ngắn ngày chuẩn bị, nhưng với “bộ tham mưu” CLB Công an TPHCM thì không đáng ngại.

CLB Công an TPHCM sẵn sàng cho trận ra quân ở đấu trường Đông Nam Á mùa bóng 2026-2027.

HLV Arthur Diles nói thêm: “Điều quan trọng nhất hiện nay là chúng tôi đã tập hợp được một đội hình mạnh, có chiều sâu và sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tài năng, như các bạn sẽ thấy vào tối mai. Cùng với đó là những cầu thủ kỳ cựu chất lượng và một số ngoại binh rất giỏi. Chúng tôi muốn trở thành một tập thể chơi tấn công chủ động và không sợ hãi, bất kể đối thủ là ai, thi đấu ở đâu”.

Cùng tham dự họp báo với HLV Arthur, cầu thủ Jason Cummings nhận xét: “Ratchaburi là một đội bóng rất mạnh. Một đội bóng thực sự tốt, có nhiều cầu thủ giỏi và ban huấn luyện chất lượng. Cuối đến với giải đấu này là để hướng tới chức vô địch và đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này. Chúng tôi sẽ cống hiến hết sức mình.

*Trận đấu giữa Ratchaburi và Công an TPHCM diễn ra lúc 19 giờ ngày 7-10.

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