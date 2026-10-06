CLB Công an TPHCM gặp nhiều thử thách ở giải Đông Nam Á 2026-2027

Có mặt tại Bangkok từ ngày 5-10, CLB Công an TPHCM có quỹ thời gian 2 ngày để chuẩn bị cho trận ra quân gặp Ratchaburi tại vòng bảng giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2026-2027. Đây cũng là trận đấu quốc tế chính thức đầu tiên của đại diện ngành Công an kể từ ngày trở lại với sân chơi chuyên nghiệp.

CLB Công an TPHCM đến Bangkok, sẵn sàng cho trận ra quân ở đấu trường Đông Nam Á mùa bóng 2026-2027. Ảnh: CLB

Ratchaburi là cái tên quen thuộc của bóng đá Thái Lan tại đấu trường khu vực trong những năm qua. Ở mùa giải 2025-2026 trước đó, đội bóng này thậm chí đã tham dự AFC Champions League Two và từng loại nhà vô địch V-League Nam Định để giành vé đi tiếp.

Bước sang mùa giải năm nay, Ratchaburi tiếp tục chinh chiến trên nhiều mặt trận lớn, bao gồm AFC Champions League Elite và giải CLB Đông Nam Á.

Chính vì vậy, đội bóng xứ Chùa Vàng đã có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng về mặt lực lượng. Nhất là trong giai đoạn đầu mùa giải, chiều sâu đội hình và nền tảng thể lực của họ đang ở trạng thái tốt nhất. Đây chắc chắn sẽ là thử thách không hề nhỏ đối với CLB Công an TPHCM trong chuyến làm khách này.

Để chuẩn bị cho mùa giải 2026-2027, CLB Công an TPHCM đã có những biến động mạnh mẽ về mặt nhân sự. Đội hình của họ được tăng cường đáng kể với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng như Olaha Mạnh Đức, Williams Minh Hoàng, Đăng Khoa, Lê Giang, kết hợp cùng những gương mặt kỳ cựu của bóng đá nội như Tiến Linh, Văn Đức, Nhật Minh…

Tiến Linh vẫn là trụ cột trên hàng công của CLB Công an TPHCM. Ảnh: CLB

Tuy nhiên, giai đoạn khởi đầu mùa giải của nhà đương kim vô địch Cúp Quốc gia vẫn chưa thực sự như ý. Ngay sau chiến thắng tưng bừng trước Hà Nội FC, họ lại bất ngờ để thua tân binh V-League Bắc Ninh, bộc lộ nhiều lỗ hổng về sự kết dính giữa các tuyến.

Mặt khác, việc 4 trụ cột Lê Giang, Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng và Nhật Minh phải di chuyển từ Indonesia sang Thái Lan sát ngày thi đấu đang đặt ra bài toán khó về thể lực cho HLV Arthur. Cả 4 cầu thủ này vừa kết thúc nhiệm vụ tại FIFA ASEAN Cup. Ngoại trừ Nhật Minh, 3 cái tên còn lại đều cày ải liên tục trong các trận đấu gần đây, khiến việc hồi phục phong độ đỉnh cao trong vòng 48 giờ trở thành áp lực lớn cho ban huấn luyện.

Trận đấu giữa Ratchaburi FC và CLB Công an TPHCM sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 7-10.

Tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2026-2027, CLB Công an TPHCM nằm ở bảng A. Sau trận mở màn với Ratchaburi FC, lịch thi đấu tiếp theo của đại diện Việt Nam lần lượt là: gặp Buriram United (Thái Lan, ngày 18-11), Tampines Rovers FC (Singapore, ngày 9-12), Kuching City FC (Malaysia, ngày 16-12), Borneo FC (Indonesia, ngày 24-2-2027) và Manila Digger FC (Philippines, ngày 31-3-2027).

QUỐC CƯỜNG