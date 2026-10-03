Bóng đá trong nước

Lê Giang Patrik, Khoa Ngô, Minh Hoàng và Nhật Minh không về nước cùng đội tuyển Việt Nam

SGGPO

Sau khi kết thúc trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ sớm di chuyển về nước để các tuyển thủ có thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị cùng các CLB trở lại với V-League. 

Các thành viên của CLB Công an TPHCM đang làm nhiệm vụ ở đội tuyển Việt Nam. Ảnh: CLB
Các thành viên của CLB Công an TPHCM đang làm nhiệm vụ ở đội tuyển Việt Nam. Ảnh: CLB

Sau FIFA ASEAN Cup 2026, nhóm 4 cầu thủ thuộc biên chế của CLB Công an TPHCM là Lê Giang Patrik, Khoa Ngô, Minh Hoàng và Nhật Minh sẽ không về nước cùng đồng đội mà sẽ bay từ Jakarta (Indonesia) sang Bangkok (Thái Lan). Tất cả sẽ có mặt tại Bangkok vào ngày 5-10 để kịp hội quân cùng CLB Công an TPHCM chuẩn bị cho trận ra quân ở đấu trường Cúp C1 Đông Nam Á 2026-2027.

Trận ra quân, CLB Công an TPHCM sẽ gặp đối thủ mạnh của Thái Lan là Ratchaburi FC vào ngày 7-10. Lần trở lại với đấu trường khu vực, CLB Công an TPHCM đã tập trung lực lượng tốt nhất. Ngoài dàn cầu thủ chất lượng trong nước, đội cũng đã lần lượt nhập quốc tịch Việt Nam cho một số cầu thủ Việt kiều, ngoại binh đủ tiêu chuẩn và khát khao cống hiến cho CLB, cho bóng đá Việt Nam.

Trợ lý HLV Phùng Thanh Phương cho biết CLB Công an TPHCM sẽ di chuyển sang Thái Lan vào ngày 6-10, đội chỉ có 1 buổi tập tại Thái Lan để bước vào trận đấu vào ngày 7-10. “Riêng 4 cầu thủ Lê Giang Patrik, Khoa Ngô, Minh Hoàng và Nhật Minh sẽ bay từ Indonesia sang, và cùng hội quân với đội vào ngày 5-10”, HLV Phùng Thanh Phương nói.

Tại Cúp C1 Đông Nam Á 2026-2027, CLB Công an TPHCM vào bảng A với lịch thi đấu lần lượt như sau: Gặp Ratchaburi FC (Thái Lan, ngày 5-10), Buriram United (Thái Lan, 18-11), Tampines Rovers FC (Singapore, 9-12), Kuching City FC (Malaysia, 16-12), Borneo FC (Indonesia, 24-2-2027) và Manila Dugger FC (Philippines, 31-3-2027).

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