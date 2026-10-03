Malaysia gượng dậy sau cú sốc, chờ Việt Nam ở trận tranh hạng 3

Thắng Singapore tới 6-0 nhưng vẫn mất vé chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 vào tay Indonesia, Malaysia đang phải xử lý bài toán không đơn thuần nằm ở chuyên môn.

Malaysia và Việt Nam cũng là cặp đấu nhiều duyên nợ trong thời gian qua. Ảnh: VFF

HLV Tan Cheng Hoe đang giúp các học trò nhanh chóng vượt qua cú sốc tâm lý để dồn toàn bộ sự tập trung cho trận tranh hạng ba với Việt Nam. Theo đó, Malaysia đã làm gần như tất cả những gì có thể ở lượt cuối bảng A, khi đè bẹp Singapore 6-0 tại Bandung, khép lại vòng bảng với 7 điểm và hiệu số +9. Trong nhiều thời điểm, các cầu thủ Malaysia có lý do để tin rằng chiến thắng đậm này đủ đưa họ vào chung kết.

Nhưng tại Jakarta, Indonesia thắng Bangladesh 9-2 nhờ hai bàn ở thời gian bù giờ. Hai đội cùng 7 điểm, cùng hiệu số +9, nhưng Indonesia giành ngôi đầu nhờ ghi nhiều bàn hơn, 11 so với 9. Malaysia vì thế bị đẩy xuống vị trí thứ hai theo cách đầy cay đắng.

Dư âm của cuộc đua này còn kéo dài khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia đề nghị FIFA làm rõ việc thời gian bù giờ ở trận Indonesia - Bangladesh được thay đổi, trong bối cảnh chủ nhà ghi những bàn quyết định ở những phút cuối. Một số cầu thủ Malaysia cũng công khai bày tỏ sự thất vọng sau khi tưởng rằng đội đã giành được quyền vào chung kết.

Malaysia đang rất quyết tâm giành huy chương đồng FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đó chính là vấn đề Tan Cheng Hoe phải giải quyết trước trận cuối cùng. Một đội bóng vừa thắng 6-0 nhưng lại rời sân với cảm giác thất bại rất dễ bị ảnh hưởng về tâm lý. Sự hụt hẫng càng lớn khi Malaysia đã chơi khá tốt trong giai đoạn cuối vòng bảng, cải thiện khả năng phòng ngự và tạo ra sức ép đáng kể trên hàng công.

HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận việc không thể vào chung kết là điều khó nuốt trôi, nhưng ông muốn các học trò chấp nhận thực tế và hướng về phía trước. Theo nhà cầm quân tạm quyền này, những màn trình diễn gần đây vẫn cho thấy nhiều tín hiệu tích cực và Malaysia không thể để cảm xúc thất vọng phá hỏng trận đấu cuối cùng của giải.

Đối thủ của Malaysia ở trận tranh hạng ba ngày 5-10 là đội tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik vừa đánh bại Pakistan 4-2 để kết thúc bảng B với hai chiến thắng sau ba trận và giành quyền góp mặt ở trận tranh HCĐ.

Cuộc tái ngộ cũng gợi lại ký ức không vui với Malaysia. Nhớ tại ASEAN Cup hồi tháng 8, đội tuyển Việt Nam từng thắng Malaysia 2-0 ở cả hai lượt bán kết, qua đó đi tiếp với tổng tỷ số 4-0.

GIA MINH