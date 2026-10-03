HLV Hudson bào chữa cho Thái Lan thua đối thủ từng gục ngã trước Việt Nam

Thái Lan khép lại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 bằng thất bại 1-2 trước Philippines, đội bóng từng thua Việt Nam 0-1 ở trận ra quân.

HLV Anthony Hudson gặp áp lực từ trận thua Philippines. Ảnh: ANH KHOA

HLV Anthony Hudson lập tức giải thích trận thua của Thái Lan trước tuyển Philippines chịu ảnh hưởng lớn từ việc ông xoay vòng gần như toàn bộ đội hình để dành sức cho trận chung kết với Indonesia.

Thực tế thất bại trước Philippines không ảnh hưởng đến ngôi đầu bảng B cũng như tấm vé vào chung kết của Thái Lan, nhưng tỷ số 1-2 vẫn tạo nên một kết thúc khá bất ngờ cho “Voi chiến”. Trước đó, đội bóng của HLV Anthony Hudson toàn thắng hai trận, ghi 6 bàn và chưa thủng lưới, trong đó có chiến thắng 2-0 trước tuyển Việt Nam.

Đáng chú ý, Philippines chính là đối thủ đã thua Việt Nam 0-1 ở lượt trận mở màn. Khi ấy, bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik giành trọn 3 điểm, dù Philippines cũng tạo ra nhiều khó khăn và từng đưa được bóng vào lưới ở cuối trận trước khi VAR từ chối bàn thắng.

Thái Lan thua trận đầu tiên tại giải cũng như lần đầu để thủng lưới. Ảnh: S.S

Thế nên, việc Philippines sau đó đánh bại Thái Lan khiến kết quả càng gây chú ý. Bjorn Kristensen mở tỷ số ngay phút thứ 3, trước khi Iklas Sanron gỡ hòa cho Thái Lan ở phút 55. Kristensen tiếp tục ghi bàn ở phút 68, ấn định chiến thắng 2-1 cho Philippines.

HLV Hudson không né tránh sự thất vọng nhưng cho rằng cần đặt thất bại trong hoàn cảnh cụ thể. Nhà cầm quân người Anh đã thay tới 9 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận trước. Nhiều trụ cột được cho nghỉ nhằm giảm tải thể lực khi Thái Lan đã sớm bảo đảm vị trí đầu bảng và phía trước là trận đấu quan trọng nhất giải.

Theo cách lý giải của Hudson, ưu tiên lúc này không nằm ở việc phải thắng bằng mọi giá một trận đấu không còn mang ý nghĩa quyết định, mà là đưa những cầu thủ quan trọng nhất bước vào chung kết trong trạng thái sung sức. Việc đội hình thiếu sự ổn định, khả năng phối hợp giảm sút và nhịp chơi không liền mạch vì thế là điều ông đã lường trước.

HLV Anthony Hudson có lý để giải thích khi ông cần một lực lượng tốt nhất để tranh vô địch cùng Indonesia. Ảnh: ANH KHOA

Dẫu vậy, lời giải thích ấy cũng không thể che khuất thực tế rằng hàng thủ Thái Lan lần đầu bị xuyên thủng tại giải, thậm chí nhận hai bàn trước một Philippines đã chắc chắn không thể tranh ngôi đầu. Từ góc độ chuẩn bị cho chung kết, đó vẫn là tín hiệu Hudson phải lưu tâm.

Thái Lan sẽ gặp chủ nhà Indonesia trong trận chung kết ngày 5-10 tại sân Gelora Bung Karno. AFF xác nhận “Voi chiến” vào chung kết với tư cách nhất bảng B dù thua Philippines, trong khi Indonesia đứng đầu bảng A.

HLV Hudson có lý khi giữ chân trụ cột cho trận đánh lớn hơn. Nhưng bóng đá luôn có mặt trái của những phép tính đường dài, giữa việc xoay vòng giúp bảo toàn thể lực, còn một thất bại ngay trước chung kết có thể ảnh hưởng đến nhịp thi đấu và sự tự tin.

Câu trả lời cuối cùng cho quyết định của Hudson vì thế sẽ nằm ở Jakarta, nơi Thái Lan không còn chỗ để dành sức hay bào chữa.

GIA MINH