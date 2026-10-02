Williams Minh Hoàng: “Tôi tự hào với bàn thắng đầu tiên cho tuyển Việt Nam“

Tiền đạo Việt kiều Anh Williams Minh Hoàng bày tỏ niềm tự hào sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam, đồng thời quyết tâm giành huy chương tại trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 với Malaysia.

Tiền đạo Việt kiều Anh Williams Minh Hoàng bày tỏ niềm tự hào sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

“Tôi rất tự hào và hạnh phúc khi ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam”, Williams Minh Hoàng chia sẻ sau trận thắng Pakistan 4-2 chiều 2-10.

Phút 90 trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta), Nguyễn Đình Bắc nhận bóng rồi thực hiện đường chuyền thuận lợi để Williams Minh Hoàng thoát xuống đối mặt thủ môn Pakistan. Tiền đạo 19 tuổi bình tĩnh dứt điểm, ấn định chiến thắng 4-2 cho tuyển Việt Nam.

Bàn thắng giúp Minh Hoàng có pha lập công đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia. Quan trọng hơn, chiến thắng trước Pakistan giúp tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ 2 bảng B với 6 điểm, qua đó giành quyền vào trận tranh hạng 3 với Malaysia.

Trong trận đấu với Pakistan, Minh Hoàng đá trọn 90 phút và hoạt động tích cực trên hàng công. Sang hiệp 2, anh được đẩy lên chơi cao nhất, thường xuyên di chuyển và gây sức ép, tạo khoảng trống cho Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Hai Long.

Sau khi bị Pakistan dẫn trước 1-0 trong hiệp 1, tuyển Việt Nam chơi khởi sắc sau giờ nghỉ và ghi liên tiếp 4 bàn. Minh Hoàng là người khép lại màn ngược dòng bằng pha lập công ở phút 90. Màn trình diễn của tiền đạo sinh năm 2007 được Ban tổ chức ghi nhận bằng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận Việt Nam - Pakistan.

“Đáng lẽ tôi đã có thể lập hat-trick ở trận đấu này, nhưng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Đình Bắc vì đường kiến tạo cho tôi”, Minh Hoàng nói.

Tiền đạo Việt kiều Anh dành nhiều lời khen cho người đồng đội: “Đình Bắc là một cầu thủ tuyệt vời để tập luyện và thi đấu cùng mỗi ngày. Cậu ấy làm việc rất chăm chỉ và luôn nỗ lực”.

Ngoài bóng đá Việt Nam, Minh Hoàng cũng dành sự quan tâm cho bóng đá Anh. Anh cho biết Everton là đội bóng mình yêu thích tại Ngoại hạng Anh và vẫn cố gắng theo dõi các trận đấu của CLB này. Tuy nhiên, tiền đạo 19 tuổi cho biết hiện tại anh chủ yếu tập trung vào bản thân, đội tuyển Việt Nam và CLB chủ quản Công an TPHCM.

HỮU THÀNH (từ Jakarta)