Bi kịch của Malaysia sau chiến thắng lịch sử

Một chiến thắng có cách biệt lớn nhất trước Singapore sau gần nửa thế kỷ, nhưng cuối cùng Malaysia vẫn phải dừng bước trước ngưỡng cửa trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Malaysia thắng lớn trước Singapore, nhưng không đủ để giành ngôi đầu bảng A. Ảnh: Aseanfootball

Đêm 1-10 tại Indonesia mang đến cho Malaysia hai thái cực cảm xúc, từ mãn nguyện với màn trình diễn trên sân và tiếc nuối khi nhìn kết quả từ trận đấu diễn ra cùng giờ tại Jakarta.

Trên sân Si Jalak Harupat ở Bandung, Malaysia nhập cuộc với mục tiêu thắng đậm Singapore để cạnh tranh ngôi đầu bảng A. Đội bóng của HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe nhanh chóng áp đảo đối thủ, dẫn 2-0 sau hiệp một rồi ghi thêm bốn bàn trong hiệp hai để khép lại trận đấu với tỷ số 6-0. Đây là chiến thắng đậm nhất của Malaysia trước Singapore kể từ Giải Merdeka năm 1978.

Nhưng sáu bàn thắng ấy vẫn chưa đủ. Khi Malaysia hoàn thành nhiệm vụ của mình tại Bandung, mọi sự chú ý lập tức hướng về Jakarta, nơi Indonesia gặp Bangladesh trong trận đấu cùng giờ.

Indonesia cuối cùng thắng Bangladesh 9-2, kết quả vừa đủ để đội chủ nhà vượt qua Malaysia trong cuộc đua nghẹt thở giành vé vào chung kết. Hai đội cùng kết thúc vòng bảng với 7 điểm và hiệu số bàn thắng bại ngang nhau, nhưng Indonesia xếp trên nhờ ghi được nhiều bàn hơn.

Bởi vậy, chiến thắng 6-0 trước Singapore trở thành một kết quả đặc biệt nhiều cảm xúc với Harimau Malaya. HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận ông tự hào khi các học trò thể hiện quyết tâm cao, kiểm soát tốt thế trận và tận dụng hiệu quả những cơ hội tạo ra. Tuy nhiên, niềm vui ấy không thể trọn vẹn khi Malaysia vẫn phải đứng ngoài trận đấu tranh chức vô địch.

Malaysia nhiều khả năng sẽ gặp Việt Nam ở trận tranh hạng ba. Ảnh: ANH KHOA

“Với tư cách là HLV, tôi tự hào về tỷ số mà chúng tôi đạt được. Tôi cảm thấy chúng tôi đã làm nên lịch sử khi đánh bại Singapore với cách biệt lớn. Dĩ nhiên, đồng thời cũng có chút thất vọng vì chúng tôi không thể giành quyền vào trận chung kết”, Cheng Hoe chia sẻ.

Nhà cầm quân Malaysia gọi đó là cảm giác “buồn xen lẫn niềm vui”. Với ông, bóng đá luôn chứa đựng những tình huống khó lường và các cầu thủ đã làm tất cả những gì có thể trong trận đấu cuối vòng bảng.

Thay vì để sự tiếc nuối lấn át, Cheng Hoe muốn chiến thắng trước Singapore trở thành điểm tựa cho chặng đường tiếp theo. Ông tin rằng nếu các cầu thủ tiếp tục hoàn thiện bản thân, duy trì niềm tin vào lối chơi đang xây dựng, Harimau Malaya có thể hướng đến một tương lai tích cực hơn.

Malaysia cũng chưa kết thúc hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ngày 5-10, Harimau Malaya nhiều khả năng sẽ gặp đội tuyển Việt Nam trong trận tranh hạng ba. Trong khi đó, Indonesia bước vào trận chung kết gặp Thái Lan cùng ngày.

GIA MINH