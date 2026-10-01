Tuyển Việt Nam thua Thái Lan: Nhìn rõ thực lực để hoàn thiện

Thất bại trước Thái Lan khiến đội tuyển Việt Nam dừng bước trong cuộc đua vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, đồng thời khép lại chuỗi 27 trận bất bại. Đây là một giải đấu mà HLV Kim Sang-sik phải xoay xở giữa hàng loạt biến động về lực lượng. Vì vậy, "cú ngã" này cũng là dịp cần thiết để nhìn rõ những vấn đề trước hành trình dài hướng đến Asian Cup 2027.

Bộc lộ những xáo trộn

Qua hai trận tại FIFA ASEAN Cup 2026, những bài toán khó về lực lượng của đội tuyển Việt Nam đã dần hiện rõ. HLV Kim Sang-sik sở hữu nhiều tân binh, chủ yếu là những cầu thủ Việt kiều, nhập tịch được đánh giá cao về chuyên môn, nhưng tính kết nối trong lối chơi vẫn chưa đạt yêu cầu.

Điều đó cũng dễ hiểu khi HLV Kim Sang-sik chỉ có 4 ngày hoàn thiện chuyên môn. Quãng thời gian quá ngắn khiến việc kết nối những nhân tố mới với bộ khung cũ trở thành thử thách với bất kỳ nhà cầm quân nào.

Hoàng Hên vất vả trước số đông hàng thủ Thái Lan. Ảnh: ANH KHOA

Sự chệch choạc thể hiện rõ nhất ở hệ thống phòng ngự trong cuộc đối đầu đội tuyển Thái Lan. So với lần chạm trán gần nhất giữa 2 đội tại ASEAN Cup, đội hình xuất phát của Việt Nam có tới 5-6 thay đổi. Trong khi Thái Lan chào đón hàng loạt trụ cột trở lại thì Việt Nam sử dụng nhiều gương mặt mới như Minh Khoa, Adou Minh, Ngọc Bảo, Tuấn Tài. Quang Vinh cũng được kéo vào trung lộ chơi tiền vệ trung tâm, thay vì hoạt động ở biên.

Những điều chỉnh ấy tạo ra bất ngờ về nhân sự, nhưng hiệu quả chưa như kỳ vọng. Vấn đề lớn nhất của đội tuyển Việt Nam nằm ở trục giữa. Khi Quang Hải vắng mặt và Hoàng Đức không đá chính, bộ ba Thành Long - Minh Khoa - Quang Vinh lép vế trước tuyến giữa giàu kinh nghiệm của Thái Lan. Thiếu một cầu thủ đủ khả năng điều tiết và dẫn dắt, Việt Nam gặp khó trong triển khai bóng và sớm chịu sức ép.

Phía bên kia, Thái Lan tiếp cận trận đấu thận trọng nhưng hiệu quả. Họ tập trung kiểm soát trung tuyến, hạn chế những đường lên bóng của Việt Nam rồi từng bước đẩy đội hình của HLV Kim về phần sân nhà. Khi khả năng kháng cự suy giảm, bàn thắng và chiến thắng đến với người Thái như hệ quả của thế trận.

Đứng dậy trước Asian Cup

Thất bại trước Thái Lan mang đến sự tiếc nuối, nhưng cũng là kết quả cần được nhìn nhận bình tĩnh. Bóng đá luôn biến động và không đội tuyển nào có thể duy trì chiến thắng mãi. Việt Nam đang ở giai đoạn biến động mạnh về nhân sự, trong khi chấn thương liên tục ảnh hưởng đến những tính toán của ban huấn luyện.

Việc thiếu Quang Hải và phong độ không tốt của Hoàng Đức cùng sự vắng mặt của tiền đạo chủ lực Xuân Son khiến nhiều phương án quen thuộc của HLV Kim Sang-sik không thể vận hành như trước.

Nhìn theo hướng tích cực, trận thua này tạo ra một “khoảng lặng” để đội tuyển đánh giá lại chính mình trước mục tiêu lớn hơn là Asian Cup 2027. Những hạn chế ở cả ba tuyến đã được phơi bày rõ hơn.

Trên hàng công, khoảng trống Xuân Son để lại lập tức ảnh hưởng đến khả năng tổ chức tấn công, dù HLV Kim vẫn còn những lựa chọn như Đình Bắc, Hoàng Hên, Tài Lộc hay Minh Hoàng. Tuyến giữa cũng đặt ra câu hỏi lớn về phương án chia sẻ gánh nặng với Hoàng Đức.

Tìm kiếm những vệ tinh phù hợp hoặc một nhân tố dự phòng đủ chất lượng cho tiền vệ này vẫn là bài toán cần lời giải, nhất là khi Hoàng Đức và Xuân Son đều phải thi đấu với mật độ dày trong thời gian qua.

Suy cho cùng, thất bại trước Thái Lan chưa phải điều khiến tuyển Việt Nam phải bi quan. Trái lại, đây có thể xem là một “liều thuốc đắng” đúng thời điểm, giúp ban huấn luyện nhận diện giới hạn của lực lượng hiện tại và có những điều chỉnh cần thiết cho chặng đường phía trước.

Đội tuyển Việt Nam còn mục tiêu hướng đến trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 khi chỉ cần hòa Pakistan lượt cuối vòng bảng. Một chiến thắng ở trận đấu cuối cùng là lời chia tay đẹp với giải, đồng thời giúp đội tuyển lấy lại nhiều thứ sau "cú ngã" trước Thái Lan, đặc biệt là sự tự tin. Quan trọng hơn, đây có thể là điểm khởi đầu để HLV Kim Sang-sik tiếp tục hoàn thiện bộ khung, gia tăng sự kết nối giữa các nhân tố cũ và mới trước khi bước vào hành trình hướng đến Asian Cup 2027.

ĐOÀN MINH XƯƠNG