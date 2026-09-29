Nhiều nét mới sẽ được áp dụng tại ASIAN Cup 2027

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cùng nước chủ nhà của Vòng chung kết ASIAN Cup 2027 Saudi Arabia đã họp trực tuyến nhằm rà soát và chuẩn bị cho sự kiện bóng đá quan trọng nhất châu lục.

Đình Bắc và các đồng đội sẽ so tài cùng Hàn Quốc ở vòng bảng Asian Cup 2027. Ảnh: VFF

Đại diện VFF tham dự cuộc họp có Chủ tịch Trần Quốc Tuấn. Tại cuộc họp, AFC dự kiến sẽ áp dụng nhiều cải tiến mang tính đột phá tại Vòng chung kết Asian Cup 2027 nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, chất lượng truyền hình và trải nghiệm thi đấu cho các đội bóng, từng bước tiếp cận tiêu chuẩn khắt khe của World Cup. Cụ thể:

Hệ thống Multi-Ball Protocol: Sẽ được đưa vào sử dụng thay cho phương thức sử dụng trẻ em nhặt bóng truyền thống. Việc bố trí nhiều bóng quanh sân sẽ giúp các trận đấu diễn ra liên tục, giảm thiểu thời gian bóng chết và tăng tính minh bạch.

Camera gắn trên người trọng tài (Referee Camera): Lần đầu tiên được triển khai rộng rãi để nâng cao trải nghiệm truyền hình, giúp khán giả có góc nhìn chân thực và cận cảnh nhất về các quyết định trên sân.

Buổi họp diễn ra dưới hình thức trực tuyến

Hệ thống thay người điện tử (Digital Substitution System – DSS): Sau khi thử nghiệm tại Vòng chung kết nữ Asian Cup Australia 2026, DSS sẽ chính thức áp dụng tại giải nam vào năm 2027. Các đội bóng sẽ nhập yêu cầu thay người trực tiếp qua máy tính bảng để truyền dữ liệu đến trọng tài thứ tư, giúp theo dõi thời gian thực một cách chính xác. Thông tin thay người và thẻ đỏ cũng được đồng bộ hiển thị ngay lập tức trên hệ thống đồ họa truyền hình (TV Graphics).

Bên cạnh công nghệ, AFC cũng chú trọng đến yếu tố tinh thần và trải nghiệm cá nhân. Tại trận khai mạc, ban tổ chức sẽ phối hợp với Ban tổ chức địa phương (LOC) để mời ca sĩ biểu diễn trực tiếp quốc ca các quốc gia. Ngoài huy chương, các cầu thủ, HLV trưởng và Chủ tịch của đội bóng vô địch sẽ được trao tặng thêm một phiên bản cúp thu nhỏ. Đồng thời, các cầu thủ sẽ được phép gặp gỡ người thân, bạn bè sau trận đấu tại khu vực quy định, đi kèm các biện pháp nhận diện an ninh nghiêm ngặt.

Hiện tại, nước chủ nhà đang tiến hành thử nghiệm các trận đấu trên cả 8 sân vận động tại 3 thành phố đăng cai: Riyadh, Jeddah và Al Khobar. Riêng tại thủ đô Riyadh có 5 sân vận động đã hoàn thiện và 3 sân thuộc Jeddah và Al Khobar đang ở những khâu cuối cùng. Tiến trình này sẽ được hoàn tất khẩn trương với các trận đấu thử nghiệm cuối cùng vào tuần đầu tiên của tháng 12-2026.

Đồ họa: Aseanfootball

Asian Cup 2027 dự kiến sẽ thu hút 1,4 triệu khán giả tới theo dõi 51 trận đấu. Hệ thống dịch vụ bao gồm hơn 300 tình nguyện viên hỗ trợ, 31 khách sạn và 27 sân tập dành riêng cho giải đấu. Đặc biệt, ban tổ chức áp dụng chính sách số hóa đồng bộ: Vé xem trận đấu cũng chính là visa để nhập cảnh vào Saudi Arabia. Lịch thi đấu chi tiết, thông tin cặp đấu và sân bãi đã được hoàn tất. Hiện tại, số lượng vé bán ra sau lễ bốc thăm đã đạt mốc 70%.

Tại VCK Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE, Yemen. Đây được đánh giá là bảng đấu tương đối khó khăn và nhiều thử thách đối với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Với việc chính thức kích hoạt “Chiến dịch 100 ngày”, VCK Asian Cup 2027 đang đếm ngược từng giờ để mang đến một ngày hội bóng đá bùng nổ, đẳng cấp và giàu cảm xúc nhất lịch sử thể thao châu lục.

QUỐC CƯỜNG