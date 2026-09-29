Việt Nam – Thái Lan: 90 phút quyết định ngôi đầu

Chiến thắng Pakistan 4-0 đã giúp Thái Lan có màn khởi đầu thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng thử thách thực sự đang chờ “Voi chiến” ở lượt trận tiếp theo.

Khoa Ngô (phải) là "bài tẩy" mà HLV Kim Sang-sik dành cho Thái Lan ở cuộc so tài ngày 29-9. Ảnh: ANH KHOA

Cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Việt Nam tối 29-9 (lúc 19 giờ 30) mang ý nghĩa trực tiếp đến cuộc đua ngôi đầu bảng B, đồng thời là dịp để đội bóng của HLV Anthony Hudson khao khát “đòi nợ” đối thủ lớn vừa đánh bại họ ở chung kết ASEAN Cup 2026.

Thái Lan thể hiện sức mạnh ngay trận ra quân khi thắng lớn Pakistan 4-0 và HLV Anthony Hudson vẫn còn nhiều lựa chọn nhân sự cho cuộc gặp Việt Nam. Chanathip Songkrasin không đá trận mở màn đã sẵn sàng trở lại, bên cạnh những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Sarach Yooyen, Peeradon Chamratsamee, Supachok Sarachat hay Nicholas Mickelson.

Tuy nhiên, HLV Hudson tỏ ra thận trọng. Nhà cầm quân người Anh khẳng định không đánh giá thấp Việt Nam và cho rằng đội hình Thái Lan hiện tại đã có nhiều thay đổi so với lần hai đội gặp nhau tại ASEAN Cup 2026.

Chỉ hơn một tháng trước, đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan trong trận chung kết ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng 2-0 ngay tại Bangkok ở lượt đi, sau đó hòa 2-2 tại Mỹ Đình để đăng quang với tổng tỷ số 4-2.

Đình Bắc chắc chắn sẽ được hàng hậu vệ Thái Lan "săn sóc" kỹ. Ảnh: ANH KHOA

Vì thế, màn tái đấu tại Bandung mang ý nghĩa lớn với “Voi chiến”. Một chiến thắng vừa giúp Thái Lan tạo ưu thế trong cuộc đua ngôi đầu bảng B, vừa là cơ hội thay đổi chuỗi kết quả không thuận lợi trước Việt Nam thời gian gần đây.

Tiền vệ Kritsada Kaman cũng xác định rõ mục tiêu. Cầu thủ thuộc biên chế BG Pathum United cho rằng FIFA ASEAN Cup là một cuộc chơi khác và Thái Lan muốn giành chiến thắng trước Việt Nam. Theo Kritsada, đây có thể là trận đấu quyết định vị trí đầu bảng cũng như cơ hội đi tiếp của đội nhà.

Trong khi đó, Việt Nam bước vào trận đấu với 3 điểm sau chiến thắng 1-0 trước Philippines. Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất ở phút 25. Tỷ số không đậm như Thái Lan, nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục cho thấy khả năng tổ chức thế trận và bảo vệ lợi thế.

Cách hai đội giành chiến thắng ở lượt đầu cũng gợi mở một cuộc đấu chiến thuật đáng chờ đợi. Thái Lan có nhiều cầu thủ kỹ thuật, khả năng phối hợp nhanh và tổ chức tấn công đa dạng. Việt Nam lại đề cao tính kỷ luật, sự chắc chắn và khả năng chuyển trạng thái.

Hoàng Đức đạt thể trạng tốt nhất là tín hiệu khả quan cho khu trung tuyến Việt Nam khi đánh chặn Tiền vệ Kritsada (ảnh).

Một lợi thế khác của Việt Nam là sự hiểu biết về đối thủ. Hai đội đã gặp nhau nhiều lần trong thời gian gần đây. Những kết quả tại ASEAN Cup 2026 cho thấy đội bóng của HLV Kim Sang-sik có phương án hạn chế khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công của Thái Lan.

Tuy nhiên, trận tái đấu là một câu chuyện mới. Thái Lan đang có sự tự tin sau chiến thắng 4-0, còn Việt Nam cũng duy trì được đà hưng phấn từ trận mở màn.

Sau những màn so tài căng thẳng tại ASEAN Cup 2026, Việt Nam và Thái Lan lại đứng trước một trận đấu có tính bước ngoặt. Với ngôi đầu bảng B mới vào chung kết, 90 phút tại Bandung trở thành cuộc chiến cân não mà cả HLV Kim Sang-sik lẫn Anthony Hudson đều không cho phép đội bóng của mình mắc sai lầm.

ĐĂNG HUY