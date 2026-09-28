Thái Lan dồn toàn lực cho “đại chiến” tuyển Việt Nam

HLV Anthony Hudson tập trung binh lực tốt nhất cho cuộc so tài với đội tuyển Việt Nam.

HLV Anthony Hudson ở trận ra quân thắng lớn đã không sử dụng “át chủ bài” Chanathip Songkrasin vì ông muốn chân sút này nghỉ ngơi hoàn toàn nhằm giữ thể lực cho cuộc đối đầu quan trọng ngày 29-9 với tuyển Việt Nam.

Ứng viên nặng ký Thái Lan có màn khởi đầu thuận lợi tại bảng B khi vượt qua Pakistan 4-0. Teerasak Pueypimai lập cú đúp, Jude Bell ghi một bàn, pha lập công còn lại đến từ tình huống phản lưới của Haris Seph.

Teerasak được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tiền đạo Thái Lan cho biết chiến thắng giúp toàn đội thêm tự tin trong hành trình hướng tới mục tiêu vô địch. Tuy nhiên, với “Voi chiến”, Pakistan mới chỉ là bước chạy đà.

Chanathip Songkrasin sẽ là "bài tẩy" mà HLV Hudson chuẩn bị cho cuộc so tài cùng Việt Nam

Điểm đáng chú ý nằm ở cách HLV Anthony Hudson sử dụng nhân sự. Thái Lan chưa tung đội hình mạnh nhất và chủ động giữ sức cho một số trụ cột. Chanathip Songkrasin thậm chí không ra sân phút nào. “Tôi rất vui vì Chanathip không phải thi đấu nhưng đội vẫn thắng. Chúng tôi muốn cậu ấy sung sức và sẵn sàng cho trận tiếp theo”, Hudson cho biết.

Việc cất Chanathip cho thấy ban huấn luyện Thái Lan đã tính toán cho chặng đường phía trước, đặc biệt khi các trận diễn ra với mật độ dày. Ông thầy người Anh Hudson nhấn mạnh khả năng xoay vòng và quản lý thể lực sẽ đóng vai trò lớn trong cuộc đua FIFA ASEAN Cup 2026.

Ngay sau chiến thắng trước Pakistan, ông Hudson khép lại mọi câu chuyện về trận ra quân để hướng tới Việt Nam. Ông yêu cầu các học trò nhanh chóng hồi phục, đồng thời chuẩn bị kỹ về chiến thuật và thể lực.

“Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ trọng tâm phải chuyển ngay sang Việt Nam. Toàn đội cần hồi phục và chuẩn bị thật tốt cho trận đấu tiếp theo”, Hudson nhấn mạnh.

HLV Kim Sang-sik thoải mái chờ đối thủ. Ảnh: ANH KHOA

Nhà cầm quân người Anh dành sự tôn trọng cho đội tuyển Việt Nam và khẳng định Thái Lan sẽ bước vào trận đấu với sự tự tin cao. Theo Hudson, bất kể những cầu thủ nào được lựa chọn đá chính, “Voi chiến” vẫn phải duy trì quyết tâm và cường độ thi đấu theo đúng kế hoạch.

Ở phía đối diện, Việt Nam cũng có khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Philippines 1-0. Điều đó khiến cuộc chạm trán ngày 29-9 càng đáng chú ý khi hai đội đều đang sở hữu 3 điểm và cùng hướng đến một kết quả có lợi trong cuộc đua tại bảng B.

Việt Nam và Thái Lan vốn là cặp đấu nhiều duyên nợ của bóng đá Đông Nam Á. Khoảng cách chuyên môn giữa hai đội thường không lớn, vì thế những yếu tố như thể lực, khả năng tận dụng cơ hội và lựa chọn nhân sự có thể quyết định cục diện.

GIA MINH