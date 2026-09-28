FIFA hỗ trợ Xuân Son về nước điều trị chấn thương

FIFA sẽ phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trong việc đưa tuyển thủ Nguyễn Xuân Son về nước trong chiều nay (28-9), đồng thời hỗ trợ quá trình điều trị, phục hồi chấn thương của anh tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son chia tay đội tuyển Việt Nam để trở về nước. ẢNH: HỮU THÀNH

Sáng 27-9, Xuân Son được đưa đến bệnh viện tại Bandung để chụp cộng hưởng từ (MRI) sau khi dính chấn thương trong trận đội tuyển Việt Nam thắng Philippines 1-0 tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026. Kết quả kiểm tra cho thấy chân sút 29 tuổi bị rách cơ đùi sau, dự kiến cần 4 đến 6 tuần để hồi phục.

Theo kế hoạch được FIFA bố trí, Xuân Son sẽ rời Bandung, di chuyển đến Jakarta rồi đáp chuyến bay về Hà Nội vào chiều tối 28-9. Sau đó, anh trở lại CLB chủ quản Nam Định để thực hiện quá trình điều trị và phục hồi.

Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cùng đại diện các phòng ban chuyên môn của VFF sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng Nguyễn Xuân Son trong quá trình điều trị và phục hồi sắp tới.

Đáng chú ý, Xuân Son gặp chấn thương trong thời gian thi đấu cho đội tuyển quốc gia tại một giải đấu thuộc hệ thống FIFA. Vì vậy, các chi phí liên quan đến việc đưa Xuân Son về nước và quá trình phục hồi được FIFA phối hợp cùng VFF hỗ trợ theo cơ chế dành cho cầu thủ chấn thương khi làm nhiệm vụ quốc tế.

CLB Nam Định cũng thuộc diện được hưởng khoản bồi thường theo quy định của FIFA đối với cầu thủ gặp chấn thương trong thời gian thi đấu cho đội tuyển quốc gia, nếu đáp ứng các điều kiện của chương trình bảo vệ CLB. Đây là cơ chế được FIFA áp dụng nhằm bảo vệ quyền lợi của các CLB khi cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển và không thể thi đấu cho CLB vì chấn thương trong thời gian làm nhiệm vụ quốc tế.

FIFA hỗ trợ đưa Xuân Son trở về nước và điều trị chấn thương

Hiện tại, Phòng Các đội tuyển quốc gia của VFF đang phối hợp với FIFA hoàn tất các thủ tục cần thiết để Xuân Son trở về nước và tiếp tục tập phục hồi theo kế hoạch.

Việc Xuân Son sớm kết thúc hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 khiến đội tuyển Việt Nam chỉ còn 22 cầu thủ cho phần còn lại của giải đấu. Theo quy định, HLV Kim Sang-sik không được gọi bổ sung cầu thủ khác để thay thế tiền đạo này.

Trong ngày Xuân Son chuẩn bị trở về Việt Nam, đội tuyển vẫn tiếp tục tập luyện tại Bandung để chuẩn bị cho trận đấu được ví như “chung kết” bảng B với Thái Lan. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có buổi tập cuối cùng lúc 17 giờ ngày 28-9.

Việc Xuân Son vắng mặt buộc ban huấn luyện phải điều chỉnh phương án nhân sự trên hàng công. HLV Kim Sang-sik có thể sử dụng Nguyễn Đình Bắc hoặc Williams Minh Hoàng ở vị trí cao nhất, như đã thử nghiệm trong khoảng 30 phút cuối trận gặp Philippines.

Trận Việt Nam gặp Thái Lan diễn ra lúc 19g30 ngày 29-9 trên sân Si Jalak Harupat. Hiện Thái Lan tạm xếp trên Việt Nam nhờ chỉ số phụ, khi hai đội cùng có 3 điểm. Chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết.

HỮU THÀNH (từ Bandung)