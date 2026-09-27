Nguyễn Xuân Son bật khóc, nguy cơ sớm chia tay FIFA ASEAN Cup 2026

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son sẽ đến bệnh viện chụp cộng hưởng từ (MRI) trong sáng 27-9 và khả năng cao phải sớm chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 nếu chấn thương gân kheo được xác nhận.

Xuân Son ôm mặt, bật khóc khi rời sân. CLIP: HỮU THÀNH

Phút 58 trong cuộc so tài giữa hai đội tuyển Việt Nam gặp Philippines ở lượt trận đầu tiên bảng B thuộc FIFA ASEAN Cup 2026 tối 26-9, Xuân Son bất ngờ ngã xuống sân sau pha dẫn bóng. Chân sút 29 tuổi không va chạm với cầu thủ đối phương nhưng lập tức ôm chân, tỏ ra đau đớn. Đội ngũ y tế nhanh chóng vào sân chăm sóc Xuân Son.

Ống kính của truyền thông Việt Nam ghi nhận Xuân Son ôm mặt bật khóc khi được dìu ra thay bằng Nguyễn Hai Long. Tuyển thủ Việt Nam sau đó được quấn băng và chườm đá ở vùng bắp đùi chân trái. Trên khán đài, người hâm mộ dành những lời động viên đến Vua phá lưới ASEAN Cup 2026. Tiền đạo gốc Brazil bước đi tập tễnh và tiếp tục cần đội ngũ y tế dìu lên xe buýt trở về khách sạn.

Chẩn đoán ban đầu được HLV Kim Sang-sik công bố Xuân Son dường như gặp vấn đề ở gân kheo. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: “Là một HLV, tôi cảm thấy rất đau lòng. Cậu ấy có vẻ khá đau, nhưng tôi mong rằng đây không phải là một chấn thương quá nghiêm trọng”.

Xuân Son sẽ được kiểm tra bằng MRI trong sáng 27-9 để xác định cụ thể tổn thương. Nếu kết quả cho thấy Son bị chấn thương gân kheo, khả năng anh tiếp tục thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026 là rất thấp. Với chấn thương dạng này, cầu thủ thường cần thời gian điều trị và hồi phục từ hơn một tháng, tùy mức độ tổn thương.

Đội ngũ y tế của đội tuyển Việt Nam dìu Xuân Son lên xe buýt. ẢNH: HỮU THÀNH

HLV Kim Sang-sik cũng thừa nhận nếu Xuân Son gặp chấn thương nặng, đây sẽ là tổn thất lớn với đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, ông cho rằng các cầu thủ còn lại, trong đó có Đình Bắc, đã sẵn sàng đảm nhận những vị trí cần thiết.

Sự cố của Xuân Son khiến HLV Kim Sang-sik phải điều chỉnh hàng công trong hơn 30 phút thi đấu còn lại với Philippines. Nguyễn Đình Bắc và Williams Minh Hoàng đã được sử dụng luân phiên ở vị trí tiền đạo cao nhất. Sau trận đấu, ban tổ chức FIFA ASEAN Cup 2026 lấy mẫu xét nghiệm doping đối với Xuân Son cùng đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức.

Đội tuyển Việt Nam còn 2 trận tại vòng bảng, gặp Thái Lan ngày 29-9 và Pakistan ngày 2-10. Thái Lan hiện tạm dẫn đầu bảng B sau chiến thắng 4-0 trước Pakistan ở lượt trận ra quân. Theo thể thức giải, chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết nên cuộc so tài với Thái Lan không khác gì “chung kết” bảng đấu với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Còn trước mắt, HLV Kim Sang-sik phải chuẩn bị phương án cho trận gặp đối thủ mà không có Xuân Son.

Trung vệ Adou Minh nói về chấn thương của Xuân Son: “Tôi không phải bác sĩ nên chưa thể nói chính xác về chấn thương của cậu ấy. Nhưng cảm giác trên sân cho thấy đó không phải tín hiệu tích cực. Son sẽ kiểm tra y tế để đánh giá tình trạng và xem liệu tôi có thể ra sân ở trận tiếp theo hay không”.

HỮU THÀNH (từ Bandung)