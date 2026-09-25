HLV Đinh Hồng Vinh: “Trải nghiệm tại ASIAD sẽ giúp U23 Việt Nam trưởng thành hơn”

U23 Việt Nam dừng bước ở tứ kết ASIAD 2026 sau thất bại trước U23 Hàn Quốc, nhưng đã rút ra nhiều bài học quý giá để hướng đến SEA Games 2027.

U23 Việt Nam đã dừng bước ở tứ kết ASIAD 2026 sau trận thua U23 Hàn Quốc 0-4. Ảnh: VFF

HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá những trải nghiệm tại ASIAD sẽ mang lại giá trị quan trọng cho quá trình phát triển của đội tuyển. Nhà cầm quân U23 Việt Nam đặc biệt ghi nhận sự tự tin, bản lĩnh và nỗ lực của các cầu thủ trẻ, đồng thời tin rằng đội sẽ có thêm hành trang cho những nhiệm vụ phía trước.

Lý giải quyết định sử dụng nhiều cầu thủ trẻ trung bình khoảng 21 tuổi trong đội hình xuất phát trước U23 Hàn Quốc, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết Ban huấn luyện phải tính toán dựa trên tình trạng thể lực của các cầu thủ sau lịch thi đấu dày đặc.

“Vừa rồi một số cầu thủ thi đấu liên tục ở giải Vô địch Quốc gia, Hạng Nhất Quốc gia và vừa qua ở vòng loại. Tới thời điểm này, rất nhiều cầu thủ đã thi đấu bốn, năm trận đấu”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Bên cạnh yếu tố thể lực, niềm tin dành cho các cầu thủ cũng là cơ sở quan trọng trong quyết định của Ban huấn luyện. “Điều quan trọng nữa là niềm tin và tôi cũng muốn tạo điều kiện cho tất cả các cầu thủ có tiềm năng tiến xa hơn. Tôi tin ở các bạn ấy đã vào sân và thể hiện một trận đấu này. Tôi thực sự vui và cảm ơn tất cả các học trò của tôi”, HLV Đinh Hồng Vinh nói.

Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, trận tứ kết với U23 Hàn Quốc là trải nghiệm có giá trị đối với các cầu thủ, đặc biệt khi họ phải đối đầu với một đối thủ mạnh ở sân chơi châu lục.

"Trận đấu tứ kết ASIAD thực sự giúp cho tất cả các cầu thủ trẻ của tôi khi bước vào sân. Các bạn đã thể hiện tốt, tự tin, bản lĩnh và cách vận hành từ tấn công cho tới phòng ngự”, ông nhận xét.

Nhà cầm quân U23 Việt Nam cho rằng những trải nghiệm tại ASIAD sẽ tiếp tục được phát huy trong quá trình chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiếp theo. “Tôi tin rằng ở lứa kế cận U21 sẽ tiến xa và các bạn chuẩn bị sẵn sàng cho hành trang chuẩn bị SEA Games và vòng loại U23 vào năm sau”, HLV Đinh Hồng Vinh kết luận.

KHÁNH VÂN