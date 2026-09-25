Trung Quốc vất vả vượt qua Việt Nam ở tứ kết bóng đá nữ ASIAD 2026

Các cô gái Việt Nam (áo trắng) đã gây nhiều khó khăn cho đội Trung Quốc ở trận tứ kết. Ảnh: VFF

Đáng khen cho các cô gái Việt Nam khi đã thi đấu 120 phút đầy kiên cường, thậm chí có thời điểm tưởng như đã mở tỷ số trước, dù thua trận này thực tế không là điều bất ngờ.

Đã từng thua 0-3 trong trận giao hữu tại Thâm Quyến (Trung Quốc) hồi đầu tháng, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc biết rõ sức mạnh từ phía đối thủ có đẳng cấp cao hơn. Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc với lối chơi khá thấp, khu trung tuyến lùi về phía sau hỗ trợ cho các hậu vệ, tạo nên hai lớp phòng ngự chắc chắn.

Tuyết Ngân được đá chính ở trận này, hợp cùng Vạn Sự hoạt động như hộ công phía sau mũi nhọn Hải Yến. Tốc độ và sự nhanh nhẹn của cả hai đã gây khó khăn cho hàng thủ Trung Quốc, nhất là sự lắt léo của Vạn Sự.

Việc đội tuyển nữ Việt Nam phòng ngự lùi sâu phòng ngự với số đông, nhưng các cầu thủ Trung Quốc lại không tấn công để kéo giãn hai biên như cách mà Nhật Bản đã vận hành. Điều này đã giúp các cô gái Việt dễ chơi hơn, nhờ giữ tốt cự ly đội hình, không chỉ bảo đảm sự an toàn ở hàng thủ mà tổ chức phản công nhiều lần tạo nguy hiểm cho đối phương.

Thủ môn Kim Thanh đã có trận đấu thật xuất sắc. Ảnh: VFF

Phút thứ 10, Việt Nam tạo cơ hội nguy hiểm đầu tiên từ đường chuyền của Trúc Hương, Vạn Sự phá bẫy việt vị băng xuống nhưng tiếc là chậm hơn một nhịp so với thủ thành Xiao Zitong.

Trong khi đó, các cầu thủ Trung Quốc sớm giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn và triển khai bóng tấn công mạnh trước khung thành thủ môn Kim Thanh – người đã có trận đấu đầy vất vả. Tuy nhiên, phong độ tốt của "người gác đền" kỳ cựu này đã nhiều phen cứu thua cho khung thành đội nhà.

Thế trận ở hiệp hai cũng không đổi, với Trung Quốc kiểm soát bóng nhiều hơn trong sự nỗ lực phòng ngự cùng nhiều thời điểm chuyển đổi trạng thái rất đáng khen của các cầu thủ Việt Nam. Lần lượt Ngọc Minh Chuyên, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Vũ Thị Hoa được tung vào sân từ phút 55 để thay Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Thị Bích Thùy nhằm đảm bảo thể lực trong cuộc đua sức cùng đối phương.

Minh Chuyên nỗ lực đi bóng qua hậu vệ đội Trung Quốc

Bất phân thắng bại sau giờ đấu chính, hai đội bước vào thi đấu hiệp phụ. Việc đưa trận đấu sang giờ đấu thêm là thành công lớn của các cầu thủ Việt Nam. Các học trò HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục giữ thế trận chắc chắn. Đến phút 109, Trung Quốc mới xuyên thủng khung thành thủ môn Kim Thanh từ cú dứt điểm của Wang Shuang. 1-0 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Ở trận đấu tứ kết khác diễn ra cùng giờ, CHDCND Triều Tiên đã thắng dễ Đài Loan (TQ) 5-1 để hẹn gặp Trung Quốc ở vòng bán kết vào ngày 29-9.

QUỐC CƯỜNG