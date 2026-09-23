Xác định 4 cặp đấu tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026

Lượt trận cuối vòng bảng khép lại vào ngày 23-9 với các cặp đấu của hai bảng A và B. Hai đội tuyển U23 Trung Quốc và U23 CHDCND Triều Tiên giành 2 vé còn lại vào vòng đấu loại trực tiếp.

Các cầu thủ Nhật Bản quá mạnh so với Thái Lan. Ảnh: Changsuek

Cuộc so tài giữa Iran và CHDCND Triều Tiên diễn ra hấp dẫn. Các cầu thủ Iran bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số 1-0 vào phút 17 từ pha phản lưới nhà của Ri Song-hung. Tuy nhiên, những nỗ lực của Iran đã không trụ vững bao lâu và để CHDCND Triều Tiên thắng ngược 4-1 từ các pha lập công của Cheo Kuk, Ra Myong-song (2 bàn) và Paek Chung-song. Ở trận cùng giờ, Trung Quốc hòa UAE 0-0.

Kết quả trên đã giúp Trung Quốc dẫn đầu với 5 điểm. CHDCND Triều Tiên đứng nhì bảng khi có cùng 4 điểm như Iran, nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (+2 so với -1).

Trận đấu muộn nhất trong ngày ở bảng A, đội U23 Nhật Bản thắng cách biệt U23 Thái Lan 3-0. Kết quả này giúp Nhật Bản giành ngôi đầu bảng chung cuộc, nhì bảng là các cầu thủ Thái Lan.

U23 Việt Nam sẽ gặp Hàn Quốc ở vòng tứ kết. Ảnh: VFF

Vòng tứ kết đánh dấu sự áp đảo về số lượng của các đại diện Đông Á khi có 4 đội là Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Trung Quốc - đều là những ứng viên sáng giá cho cuộc đua giành Huy chương Vàng Đại hội lần này.

Lịch thi đấu vòng tứ kết: 25-9: Uzbekistan - Saudi Arabia (12 giờ); Hàn Quốc - Việt Nam (17 giờ 30) 26-9: Trung Quốc - Thái Lan (13 giờ); Nhật Bản - CHDCND Triều Tiên (17 giờ 30).

QUỐC CƯỜNG