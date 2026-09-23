Xác định 4 cặp đấu tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026

Cuộc so tài giữa Iran và CHDCND Triều Tiên diễn ra hấp dẫn. Các cầu thủ Iran bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số 1-0 vào phút 17 từ pha phản lưới nhà của Ri Song-hung. Tuy nhiên, những nỗ lực của Iran đã không trụ vững bao lâu và để CHDCND Triều Tiên thắng ngược 4-1 từ các pha lập công của Cheo Kuk, Ra Myong-song (2 bàn) và Paek Chung-song. Ở trận cùng giờ, Trung Quốc hòa UAE 0-0.
Kết quả trên đã giúp Trung Quốc dẫn đầu với 5 điểm. CHDCND Triều Tiên đứng nhì bảng khi có cùng 4 điểm như Iran, nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (+2 so với -1).
Trận đấu muộn nhất trong ngày ở bảng A, đội U23 Nhật Bản thắng cách biệt U23 Thái Lan 3-0. Kết quả này giúp Nhật Bản giành ngôi đầu bảng chung cuộc, nhì bảng là các cầu thủ Thái Lan.
Vòng tứ kết đánh dấu sự áp đảo về số lượng của các đại diện Đông Á khi có 4 đội là Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Trung Quốc - đều là những ứng viên sáng giá cho cuộc đua giành Huy chương Vàng Đại hội lần này.
Lịch thi đấu vòng tứ kết:
25-9: Uzbekistan - Saudi Arabia (12 giờ); Hàn Quốc - Việt Nam (17 giờ 30)
26-9: Trung Quốc - Thái Lan (13 giờ); Nhật Bản - CHDCND Triều Tiên (17 giờ 30).