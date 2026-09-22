Văn Quyết tính chuyện gắn bó cùng bóng đá trong tương lai

Cầu thủ từng hai lần giành Quả Bóng Vàng Việt Nam, Nguyễn Văn Quyết đã tham gia khóa học HLV chứng chỉ B AFC/VFF vừa khai mạc vào sáng 22-9 tại Hải Phòng.

Văn Quyết có tên trong 24 học viên tham gia khóa học HLV chứng chỉ B AFC/VFF năm 2026. Ảnh: HNFC

Giai đoạn 1 của khóa học diễn ra từ ngày 22-9 đến 3-10-2026 dưới sự giảng dạy của hai ông Koshida Takeshi – Giám đốc Kỹ thuật VFF và ông Lê Huỳnh Đức – Ủy viên Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia. Đây là hoạt động nằm trong chương trình đào tạo, phát triển đội ngũ huấn luyện viên, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện và đào tạo cầu thủ tại Việt Nam.

Trước đó, trong tháng 8-2026, VFF đã tổ chức khóa học chứng chỉ “B” dành cho các huấn luyện viên nữ. Khóa học lần này tiếp tục mở rộng cơ hội đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn cho các huấn luyện viên nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Koshida Takeshi nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình đào tạo chứng chỉ “B”, đặc biệt trong công tác huấn luyện và phát triển cầu thủ trẻ. Theo ông Koshida Takeshi, mục tiêu của khóa học không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành chương trình và đạt chứng chỉ, mà quan trọng hơn là giúp các học viên tiếp thu phương pháp huấn luyện hiện đại, từ đó vận dụng hiệu quả vào thực tiễn tại các CLB, trung tâm đào tạo và địa phương.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên tại buổi khai mạc trên sân Lạch Tray sáng 22-9.

Trong khi đó, ông Lê Huỳnh Đức cho biết khóa học là cơ hội để các học viên trao đổi, cập nhật những kiến thức và xu hướng mới của bóng đá hiện đại, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình làm công tác huấn luyện. Ông kỳ vọng các học viên sẽ tích cực học tập, trao đổi để nâng cao năng lực chuyên môn và từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nghề huấn luyện viên.

Khóa học chứng chỉ “B” AFC/VFF – giai đoạn 1 diễn ra trong 12 ngày, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành trên sân. Nội dung chương trình hướng tới việc trang bị cho học viên kiến thức chuyên môn, phương pháp huấn luyện và những kỹ năng cần thiết trong công tác đào tạo, phát triển cầu thủ.

Tranh thủ thời điểm V-League 2026-2027 đang tạm ngưng, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC) đã đăng ký tham dự lớp học và được bầu làm lớp trưởng. Phát biểu thay mặt các học viên, HLV Nguyễn Văn Quyết khẳng định các học viên sẽ nỗ lực học tập, tích cực trao đổi và vận dụng những kiến thức tiếp thu được vào thực tiễn công việc, qua đó đóng góp vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

KHÁNH VÂN