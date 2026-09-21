Đội tuyển Việt Nam nỗ lực giữ vững vị thế

Ngày 21-9, đội tuyển Việt Nam hội quân và chỉ hai ngày sau sẽ lên đường sang Indonesia tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Hoàng Hên và đồng đội sẽ gặp nhiều khó khăn hơn ở FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đối diện thử thách ở một cấp độ khác, khi các đối thủ có sự chuẩn bị kỹ hơn và thuận lợi trong việc triệu tập lực lượng tốt nhất.

Bóng đá Việt Nam đang trải qua giai đoạn nhiều dấu ấn tại Đông Nam Á. Sau chức vô địch ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế bằng danh hiệu ASEAN Cup 2026, qua đó trở thành nhà vô địch hai kỳ liên tiếp của giải đấu khu vực.

Hai lần bước lên đỉnh cao trong một giai đoạn ngắn cho thấy sự ổn định của đội tuyển dưới thời HLV Kim Sang-sik. Tuy nhiên, thành công cũng mang đến áp lực mới. Khi đã ở vị thế nhà vô địch, đội tuyển Việt Nam sẽ nhận được sự chuẩn bị kỹ hơn từ các đối thủ trong mỗi lần đối đầu.

FIFA ASEAN Cup 2026 vì thế sẽ là một câu chuyện khác. So với ASEAN Cup - giải đấu truyền thống do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức, FIFA ASEAN Cup là giải đấu có sự phối hợp của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và gắn với lịch FIFA Days.

Điều này giúp các đội tuyển thuận lợi hơn trong việc triệu tập những cầu thủ tốt nhất, đặc biệt là các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Sự khác biệt ấy có thể làm thay đổi cán cân cạnh tranh. Các đội tuyển có thêm điều kiện tập hợp lực lượng chất lượng, trong khi nhiều gương mặt nổi bật của khu vực có khả năng góp mặt.

Với đội tuyển Việt Nam, vị thế cũng đã khác. Từ một đội bóng từng nỗ lực tìm lại ánh hào quang, thầy trò HLV Kim Sang-sik giờ trở thành đối thủ mà các đội bóng trong khu vực đều muốn đánh bại.

Đình Bắc cùng đồng đội tái ngộ tuyển Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Bảng A có chủ nhà Indonesia cùng Bangladesh, Malaysia và Singapore. Với lợi thế sân nhà và sự đầu tư mạnh mẽ cho đội tuyển, Indonesia được chờ đợi sẽ tạo nên sức cạnh tranh lớn. Malaysia và Singapore cũng đang hướng đến mục tiêu cải thiện vị thế tại khu vực.

Nhìn tổng thể, các đội tuyển đều đang quyết liệt khẳng định đẳng cấp khu vực. Thái Lan vẫn là đối thủ giàu truyền thống nhất của bóng đá Đông Nam Á, với nền tảng kỹ thuật, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và hệ thống đào tạo được duy trì ổn định.

Indonesia có những bước tiến mạnh mẽ nhờ chiến lược tăng cường lực lượng, trong đó có nhiều cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở môi trường cạnh tranh cao.

Malaysia sở hữu lối chơi giàu thể lực và tinh thần chiến đấu, trong khi Singapore đang từng bước xây dựng lại đội hình sau giai đoạn chuyển giao.

Với đội tuyển Việt Nam, danh sách triệu tập của HLV Kim Sang-sik cho thấy sự kết hợp giữa kinh nghiệm, sức trẻ và các cầu thủ nhập tịch. Những gương mặt từng góp công trong hành trình chinh phục các danh hiệu Đông Nam Á vẫn là nền tảng quan trọng, trong khi các nhân tố mới được trao cơ hội nhằm tăng tính cạnh tranh trong đội hình.

Sau những thành công, thử thách lớn với HLV Kim Sang-sik là duy trì sự ổn định của đội tuyển Việt Nam trong môi trường cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Dưới thời nhà cầm quân Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam cho thấy sự kỷ luật, thực dụng và tính tổ chức cao. Tuy nhiên, khi bước vào FIFA ASEAN Cup 2026, các đối thủ đã có thêm dữ liệu để nghiên cứu cách vận hành của đội tuyển Việt Nam. Vì vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần tiếp tục làm mới lối chơi, đa dạng hơn trong tấn công và duy trì sự cân bằng giữa các tuyến.

GIA MINH